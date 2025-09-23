'मिशन बगराम' से पाकिस्तान में दहशत? ट्रंप से मिलने दौड़े-दौड़े पहुंचे शहबाज शरीफ!
'मिशन बगराम' से पाकिस्तान में दहशत? ट्रंप से मिलने दौड़े-दौड़े पहुंचे शहबाज शरीफ!

US Pakistan Ties: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के वजीर ए आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Trump Shehbaz Sharif Mee) से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर वो पाकिस्तानी पीएम से कुछ जायजा ले सकते हैं. आपको बताते चलें ट्रंप मंगलवार की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच की आम बहस को संबोधित करेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:58 AM IST
'मिशन बगराम' से पाकिस्तान में दहशत? ट्रंप से मिलने दौड़े-दौड़े पहुंचे शहबाज शरीफ!

Trumps Bagram Air Base Demand: अमेरिका ने पाकिस्तान के पड़ोस का एक इलाका मांगकर इस्लामाबाद में बैठकर सियासी दुकान चला रहे नेताओं की टेंशन भरपूर बढ़ा दी है. दरअसल अमेरिका को चीज चाहिए वो है अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस. अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद बगराम एयरबेस पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है. लेकिन अब ट्रंप ये इलाका वापस चाहते हैं. लेकिन इससे पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है आइए बताते हैं. अमेरिका के अफगानिस्तान में आने की ख़बर से सबसे ज़्यादा मुनीर परेशान है. शहबाज शरीफ परेशान हैं और यहां तक कि शहबाज का नया दोस्त सऊदी अरब परेशान हैं. लेकिन सवाल है कि क्यों?

पाकिस्तानी पत्रकारों की राय

पाकिस्तानी पत्रकार राजा अब्बास ने कहा, 'अगर कल को ऐसे हालात सामने आ जाते हैं कि इजरायल और पाकिस्तान अरब की सरजमीं पर आमने सामने आ जाते हैं तो जो दूसरा मुल्क है इजरायल वो चाहेगा कि बजाय पाकिस्तान की सरहद से इतनी दूर जाकर जंग लड़ी जाए. उससे अच्छा पाकिस्तान पर दबाव डालने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस जंग को पाकिस्तान की सहरद के बिल्कुल करीब लेकर जाया जा सके. तो उससे पाकिस्तान पर इंडिया की साइड से भी दबाव आए.

बगराम की अहमियत समझिए

जी हां पाकिस्तान में ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल रही है कि ट्रंप ने मुनीर की पीठ में छुरा भोंक दिया है. बेशक तालिबान सरकार बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने को तैयार नहीं हैं. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि बगराम एक ऐसा मल्टीफ्रंट हैं जहां से अमेरिका, चीन ईरान और सबसे जरूरी पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है.

पत्रकार शोहराब बरकत ने कहा, 'अमेरिका कहता है कि मैंने बनाया था, इसलिए बेस वापस चाहिए, अचानक से 4-5 साल बाद अमेरिका दोबारा से जाग रहा है और कह रहा है कि नहीं-नहीं, मुझे बेस चाहिए, मुझे बेस चाहिए. उधर अफगानिस्तान का दो टूक जवाब आया 1 इंच भी न देंगे और इस दफा कोई हुल्लड़बाजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा'.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि पक्की ख़बर मिली है कि बगराब बेस हासिल करने के लिए अमेरिका तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है. इसके अलावा अफगानिस्तान में भारी निवेश कर सकता है. माना जा रहा है अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डील से नाराज है. पाकिस्तान ने सऊदी के साथ इस डील को करके अमेरिका को चैलेंज किया है. यही वजह है अमेरिका पाकिस्तान के पड़ोस में यानि बगराम एयरबेस तक इजरायल को पहुंचाना चाहता है. ताकि युद्ध के हालात में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके.

पाकिस्तान का कटना तय!

पाकिस्तानी पत्रकार वकार मलिक ने कहा, 'जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई है, नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब सऊदी अरब के साथ अब्राम-एकॉर्ड नहीं होगा, यानि इजरायल नहीं चाहता कि सऊदी अरब उसे मान्यता दे.

अमेरिका ये दलील दे रहा है कि उसे चीन पर निगरानी रखने के लिए बगराम बेस की जरूरत है. मगर सच ये भी है कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो अमेरिका जापान से भी उसपर नज़र रख सकता है. जबकी ईरान पर निगरानी के लिए सऊदी अरब और कतर के मिलिट्री बेस काफी है. ऐसे में अगर ट्रंप बगराम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की बात कर रहे हैं तो पक्की बात है कि पाकिस्तान के लिए ये ख़तरे की घंटी है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

bagram airbase

