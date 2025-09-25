फिर कर्जे की मांग या कुछ और... आखिर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? आज ट्रंप से फिर मिलेंगे शहबाज

USA-Pakistan Bilateral Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवार को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, इन बैठकों में ट्रंप की शरीफ के साथ मुलाकात भी शामिल है. बता दें, ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की एक मीटिंग होनी है. शरीफ न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे.

पहले भी ट्रंप से शरीफ की हुई थी अनौपचारिक मुलाकात

शरीफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज को लेकर आगाह किया और कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है. इससे उनके इस दावे पर सवालिया निशान लग गया है कि इस्लामाबाद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है. मंगलवार को शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रम्प और पाकिस्तान सहित आठ इस्लामी-अरब देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अनौपचारिक आदान-प्रदान हुआ. प्रधानमंत्री शहबाज और उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ चर्चा में शामिल हुए. कार्यक्रम के अनुसार, शरीफ के साथ बैठक से पहले ट्रम्प कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें टिकटॉक सुरक्षा सौदे को अंतिम रूप देना भी शामिल है. सोमवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिका में टिकटॉक के संचालन को सुरक्षित करने के लिए समझौते पर ट्रम्प द्वारा इस हफ्ते के अंत में हस्ताक्षर किए जाएंगे.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने खुलासा किया कि टिकटॉक का अधिकांश स्वामित्व अमेरिकी निवेशकों के पास होगा और इसका प्रबंधन व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को ट्रम्प ने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अमेरिका में संचालन जारी रखने के लिए टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है. इससे पहले, ट्रम्प और शी जिनपिंग ने टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी.