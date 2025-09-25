फिर कर्जे की मांग या कुछ और... आखिर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? आज ट्रंप से फिर मिलेंगे शहबाज
Advertisement
trendingNow12935926
Hindi Newsदुनिया

फिर कर्जे की मांग या कुछ और... आखिर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? आज ट्रंप से फिर मिलेंगे शहबाज

USA-Pakistan Bilateral Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. यह मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली है, जहां दोनों नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर कर्जे की मांग या कुछ और... आखिर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? आज ट्रंप से फिर मिलेंगे शहबाज

USA-Pakistan Bilateral Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवार को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, इन बैठकों में ट्रंप की शरीफ के साथ मुलाकात भी शामिल है. बता दें, ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की एक मीटिंग होनी है. शरीफ न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे.

 पहले भी ट्रंप से शरीफ की हुई थी अनौपचारिक मुलाकात 

शरीफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज को लेकर आगाह किया और कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है. इससे उनके इस दावे पर सवालिया निशान लग गया है कि इस्लामाबाद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है. मंगलवार को शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रम्प और पाकिस्तान सहित आठ इस्लामी-अरब देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अनौपचारिक आदान-प्रदान हुआ. प्रधानमंत्री शहबाज और उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ चर्चा में शामिल हुए. कार्यक्रम के अनुसार, शरीफ के साथ बैठक से पहले ट्रम्प कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें टिकटॉक सुरक्षा सौदे को अंतिम रूप देना भी शामिल है. सोमवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिका में टिकटॉक के संचालन को सुरक्षित करने के लिए समझौते पर ट्रम्प द्वारा इस हफ्ते के अंत में हस्ताक्षर किए जाएंगे.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने खुलासा किया कि टिकटॉक का अधिकांश स्वामित्व अमेरिकी निवेशकों के पास होगा और इसका प्रबंधन व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को ट्रम्प ने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अमेरिका में संचालन जारी रखने के लिए टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है. इससे पहले, ट्रम्प और शी जिनपिंग ने टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

USA-Pakistan Bilateral Meeting

Trending news

महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
;