/अगले 48 घंटे में होगा बड़ा फैसला... पश्चिम एशिया में खत्म होने वाला है तनाव? ट्रंप का दावा- ईरान ने बातचीत का बढ़ाया हाथ

West Asia War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान लगातार बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, दोनों देशों के बीच अबतक शांति समझौता होने की कोई संभावना नहीं दिखी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार ( 5 अगस्त 2026) को दावा किया कि ईरान ने बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया है. उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में स्थिति और साफ हो जाएगी.
ट्रंप ने लॉस एंजिल्स से लास वेगास के लिए रवाना होते समय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा,' हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. हमें पता चल जाएगा. मैं कहूंगा कि 48 घंटों में हमें जानकारी मिल जाएगी.'
ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से संपर्क किया है और बातचीत में रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि तेहरान के लिए समझौता करना बेहद समझदारी भरा कदम होगा. उन्होंने कहा,' काफी प्रगति हुई है. उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कृपया आइए बात करते हैं. वे बातचीत करना चाहते हैं. मजेदार बात यह है कि वे कभी इसका जिक्र नहीं करते. मुझे लगता है कि समझौता करना उनके लिए बहुत समझदारी होगी. देखते हैं क्या होता है.'
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच वापस बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, उन्होंने संभावित समझौते या बातचीत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, लेकिन यह संकेत दिया कि अगले 48 घंटों में स्थिति और साफ हो सकती है. इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान और ओमान के साथ एक समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को बेहद जल्द खोल दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अंतरिम व्यवस्था पर बातचीत के दौरान कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा. उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दिया जाएगा.
ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' के साथ एक इंटरव्यू में कहा,' ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा. उनके पास अभी भी ये नहीं हैं, लेकिन यह औपचारिक रूप से तय हो जाएगा. होर्मुज स्ट्रेट बेहद जल्द खुल जाएगा या फिर उन्हें बड़ी जोरदार मार झेलनी पड़ेगी. तब भी स्ट्रेट खुल ही जाएगा.' ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब खबर है कि अमेरिका, ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं. पिछले महीने वाशिंगटन और तेहरान के बीच 14 पॉइंट एग्रीमेंट के टूटने के बाद यहां तनाव बढ़ गया था.