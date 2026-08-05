/अगले 48 घंटे में होगा बड़ा फैसला... पश्चिम एशिया में खत्म होने वाला है तनाव? ट्रंप का दावा- ईरान ने बातचीत का बढ़ाया हाथ

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच वापस बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, उन्होंने संभावित समझौते या बातचीत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, लेकिन यह संकेत दिया कि अगले 48 घंटों में स्थिति और साफ हो सकती है. इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान और ओमान के साथ एक समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को बेहद जल्द खोल दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अंतरिम व्यवस्था पर बातचीत के दौरान कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा. उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दिया जाएगा.