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अगले 48 घंटे में होगा बड़ा फैसला... पश्चिम एशिया में खत्म होने वाला है तनाव? ट्रंप का दावा- ईरान ने बातचीत का बढ़ाया हाथ

US-Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच अबतक शांति समझौता नहीं हो पाया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनसे बातचीत करने के लिए संपर्क साधा है. इसको लेकर अगले 48 घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:12 PM IST
अगले 48 घंटे में होगा बड़ा फैसला... पश्चिम एशिया में खत्म होने वाला है तनाव? ट्रंप का दावा- ईरान ने बातचीत का बढ़ाया हाथ

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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