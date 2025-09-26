Advertisement
trendingNow12936847
Hindi Newsदुनिया

चीन के जबड़े से ट्रंप ने टिकटॉक को 14 बिलियन डॉलर में छीन लिया, ट्रेड वॉर के बीच शी जिनपिंग क्यों झुक गए?

Trump signs order declaring TikTok: वो ऐप जो दुनिया भर में डांस वीडियो और चैलेंज से धूम मचा रहा है, वो अब चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर टिकटॉक को अमेरिका में बैन से बचा लिया है. जानें अब कौन होगा टिकटॉक का अमेरिका में असली मालिक, शी जिनपिंग ने क्यों इस डील पर हामी भरी, जानें सभी बातें.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 26, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन के जबड़े से ट्रंप ने टिकटॉक को 14 बिलियन डॉलर में छीन लिया, ट्रेड वॉर के बीच शी जिनपिंग क्यों झुक गए?

TikTok sale ready and values it at $14 billion: वो ऐप जिस पर करोड़ों अमेरिकी युवा डांस करते हैं, चैलेंज चलाते हैं, वो अब चीनी कंट्रोल से बाहर हो गया. जी हां, बात हो रही है टिकटॉक की. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिससे निवेशकों के एक गठबंधन के लिए टिकटॉक के अमेरिकी संस्करण को चलाने का रास्ता साफ हो गया. यह टिकटॉक अपने चीनी मालिक, बाइटडांस से अलग होगा, ताकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करता रहे. 

महीनों बाद हुई डील
ये डील महीनों की जद्दोजहद का नतीजा है.जिसमें अधिकांश हिस्सेदारी ओरेकल और सिल्वर लेक जैसे अमेरिकी निवेशकों को मिलेगी. बाइटडांस के पास 20% से कम इक्विटी रहेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वास्तविक व्यवस्था के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमें इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खरीदना पड़ा टिकटॉक को?पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें चीन की बाइटडांस को इस साल की शुरुआत तक टिकटॉक की संपत्ति किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने या देशव्यापी प्रतिबंध का सामना करने के लिए कहा गया था.

 

14 अरब डॉलर की कीमत, जानें क्यों अमेरिका खरीदने पर दिखाई ताकत
अब प्रशासन कई महीनों से एक अमेरिकी टिकटॉक कंपनी के लिए गैर-चीनी निवेशकों की तलाश में लगा हुआ है, जिसके बारे में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि इसका मूल्यांकन 14 अरब डॉलर होगा. इस समझौते का उद्देश्य टिकटॉक को उस संघीय कानून का पालन करने में मदद करना है, जिसने जनवरी में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस चिंता के कारण कि बीजिंग इसका इस्तेमाल अमेरिकियों के संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त करने या दुष्प्रचार फैलाने के लिए कर सकता है. वेंस ने कहा, "इस समझौते का वास्तव में मतलब है कि अमेरिकी टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे इसे पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका डेटा सुरक्षित रहेगा और इसका इस्तेमाल हमारे साथी नागरिकों के खिलाफ दुष्प्रचार के हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा."

क्या टिकटॉक अब अमेरिकी है?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुता‌‌बिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक सौदे पर आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "यह दिलचस्प है क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई और मैं उनके लिए बहुत सम्मान करता हूं. उम्मीद है कि वह मेरे लिए भी बहुत सम्मान करते होंगे. हमने टिकटॉक के बारे में बात की और उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी. आप जानते हैं, इसे अमेरिकी निवेशक और अमेरिकी कंपनियां चला रही हैं, महान निवेशक, महान निवेशक, सबसे बड़ी कंपनियां. युवा लोग वास्तव में ऐसा चाहते थे. हमारे पास अमेरिकी निवेशक हैं जो इसे संभाल रहे हैं, इसे चला रहे हैं, जिनमें लैरी एलिसन और ओरेकल शामिल हैं, मुझे लगता है कि यह सुरक्षा और बाकी सभी मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा."

अब अमेरिका में TikTok का मालिक कौन है?
TikTok का स्वामित्व बाइटडांस के पास है, लेकिन अमेरिका में इस चलाने के लिए अधिकांश हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों के पास जाएगी. ओरेकल और सिल्वर लेक सहित अमेरिकी निवेशकों का एक समूह अमेरिका के लिए नई TikTok इकाई को संभालने के लिए तैयार है, जबकि बाइटडांस विनिवेश-या-प्रतिबंध कानून का पालन करने के लिए 20 प्रतिशत से कम इक्विटी बनाए रखेगा. बोर्ड में बाइटडांस का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को किसी भी सुरक्षा मामले या संबंधित समितियों से बाहर रखा जाएगा. वास्तविक व्यवस्था के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमें इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए "हरी झंडी" दी.

चीन ने TikTok पर अमेरिकी समझौते के लिए क्यों सहमति व्यक्त की
बीजिंग ने एक बार TikTok को अमेरिका में नया स्वामित्व मिलने की मांग को डकैती बताया था, लेकिन अंततः चीनी अधिकारियों ने अपना रुख बदल दिया. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि TikTok समझौते के बदले में चीन व्यापार के मोर्चे पर कुछ रियायतें हासिल करने में सक्षम हो सकता था. अन्य लोगों का मानना ​​है कि चीन शी और ट्रंप के बीच बैठक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसा करने को तैयार था.

चीन को क्या फायदा
ट्रेड वॉर के बीच यह डील इतनी आसान नहीं थी. चीन पहले इसे 'लूट' कहता था. लेकिन अब उन्होंने हामी भर ली. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रेड फ्रंट पर कुछ छूट मिली होगी. या फिर ट्रंप-शी की मीटिंग का रास्ता साफ करने के लिए इस डील को किया गया होगा. ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने फोन पर 'गो-अहेड' दिया. चीन की तरफ से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ट्रंप का दावा पक्का लग रहा है. ये डील टैरिफ वॉर के बीच आई है. दोनों देश ट्रेड, ड्रग्स और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं. शायद दक्षिण कोरिया में जल्द मीटिंग हो.

युवाओं पर क्या असर?
न्यूज सोर्स बदल जाएगा. टिकटॉक सिर्फ मनोरंजन नहीं, न्यूज का बड़ा सोर्स है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 साल से कम उम्र के 43% अमेरिकी युवा टिकटॉक से रोज न्यूज लेते हैं – यूट्यूब, फेसबुक से ज्यादा. अगर ये ऐप बंद होता, तो ऑनलाइन इंफो का तरीका बदल जाता है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#TikTok

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;