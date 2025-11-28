Video: 'क्या तुम बेवकूफ हो...', रिपोर्टर के किस सवाल पर तिलमिला गए ट्रंप? नेशनल गार्ड पर गोली चलाने वाले को कहा-पागल, बाइडेन पर निकाली भड़ास

Donald Trump On Washington DC shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना पर जमकर गुस्सा निकाला है. अफगान मूल के संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई है. ट्रंप ने इसे बाइडेन सरकार की कमजोर रेसेटलमेंट पॉलिसी का नतीजा बताया है. जब हमलावर के कथित CIA लिंक के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा कि वह व्यक्ति पागल हो गया था. और आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं इन लोगों के साथ बहुत बार होती हैं. ट्रंप ने देश में संदिग्ध की मौजूदगी को 2021 के 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' प्रोग्राम से जोड़ा, जो अफगानिस्तान से निकासी के बाद शुरू हुआ था. उन्होंने दावा किया कि अफगानों की कोई ठीक से जांच नहीं हुई.

Reporter: officials say the suspect was working with the CIA in Afghanistan, vetted & it came up clean Trump: He went cuckoo. There was no vetting Add Zee News as a Preferred Source Reporter: Actually, your DOJ IG just reported that there was thorough vetting Trump: Are you stupid? pic.twitter.com/eNgUalqkcj — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 28, 2025

रिपोर्टर का सवाल: 'वेटिंग हुई थी, फिर बाइडेन को क्यों दोष?

ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा तब मचा, जब एक रिपोर्टर ने हमलावर के कथित सीआईए कनेक्शन और वेटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया.रिपोर्टर ने कहा, "अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध अफगानिस्तान में सीआईए के साथ काम कर चुका था और उसकी वेटिंग साफ आई थी." ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया, "वह व्यक्ति पागल हो गया था.कोई वेटिंग नहीं हुई."रिपोर्टर ने आगे कहा, "वास्तव में, आपके ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) के इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) ने हालिया रिपोर्ट में पुष्टि की है कि अफगानों की पूरी जांच हुई थी."

तिलमिला गए ट्रंप

इस पर ट्रंप तिलमिला उठे और चिल्लाते हुए बोले, "क्या तुम स्टूपिड हो? क्या तुम बेवकूफ इंसान हो?" उन्होंने रिपोर्टर को धमकाते हुए कहा, "क्योंकि बाइडेन ने इन्हें प्लेन से लाकर हजारों के साथ छोड़ दिया, जो यहां नहीं होने चाहिए." वीडियो में ट्रंप का यह गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.रिपोर्टर ने बाइडेन के कार्यक्रम का हवाला दिया, लेकिन ट्रंप ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया.