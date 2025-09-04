'आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लें...' पुतिन-भारत को लेकर पत्रकार ने पूछ लिया तीखा सवाल तो क्यों बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और रूस को लेकर तब काफी कड़ा रुख रुख अख्तियार कर लिया, जब एक पोलिश पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपनी नाराजगी के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया. पत्रकार के इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम से बौखला उठे और उन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि कार्रवाई नहीं हुई? पत्रकार पर नाराजगी दिखाते हुए ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अब आप जाकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए.

ट्रंप ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है. ट्रंप ने दावा कि उन्होंने अपने प्रतिबंधों के चलते रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलिश पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा, रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ दूसरे और तीसरे चरण का प्रतिबंध लगाने का विचार जारी है. इस बयान के जरिए ट्रंप ने न केवल रूस के खिलाफ अपने सख्त रुख को दोहराया, बल्कि रूस के सहयोगियों खासकर भारत को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है.

पोलिश पत्रकार के सवाल पर बौखला गए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पोलिश पत्रकार ने पुतिन-भारत को लेकर ट्रंप से सवाल पूछ लिया तो वो नाराज हो गए. ट्रंप ने पत्रकार पर पलटवार करते हुए कहा, 'आपको कैसे पता कि कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप कहेंगे कि चीन के बाहर सबसे बड़े खरीदार भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है? क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपको कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ व्यापारिक फैसलों के बारे में बोले ट्रंप

चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल सैन्य परेड में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच पर दिखाई दिए, तो यह वैश्विक कूटनीति के लिए एक स्पष्ट संदेश माना गया. इसी संदर्भ में जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मॉस्को पर लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंधों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भारत को लेकर लिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा, 'मेरी सरकार भारत पर प्रतिबंध लगाकर मास्को के खिलाफ पहले ही कदम उठा चुकी है. मैंने भारत के संबंध में ऐसा पहले ही कर दिया है, और हम अन्य मामलों में भी ऐसा कर रहे हैं.'

ट्रंप ने बताई रूस के सहयोगी देशों के खिलाफ अपनी रणनीति

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात जारी रखने के चलते भारत पर 25% का रेसीप्रोकल टैरिफ लगाया है. इसके साथ ही, रूस से भारत द्वारा किए जा रहे तेल आयात पर सीधा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लागू कर दिया गया है. यह निर्णय 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है. इन उपायों का कुल प्रभाव यह हुआ है कि कुछ भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी टैरिफ दर 50% तक पहुंच गई है, जिससे भारत के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और कठिन हो गया है. ट्रंप के अनुसार, ये प्रतिबंध और टैरिफ रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम हैं और यह अमेरिका की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत वह रूस के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों पर आर्थिक दबाव बना रहा है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका, जज ने पलट दिया हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती वाला फैसला