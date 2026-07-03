ट्रंप के दामाद के लग्जरी प्रोजेक्ट ने इस देश में भड़काई 'बगावत'? पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने! सुलग उठा है पूरा मुल्क

Jared Kushner Project News in Albania: यूरोपीय देश अल्बानिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर से जुड़े लग्जरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं. इस मुद्दे पर गुरुवार को वहां पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस (टियर गैस) और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, अंडे और अन्य वस्तुएं फेंकीं. अधिकारियों ने बताया कि इस झड़प में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.
रिपोर्ट के मुताबिक, जेरेड कुश्नर अल्बानिया के एड्रियाटिक तट पर स्थित नार्टा लैगून में लग्जरी रिसॉर्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. लोग उनके इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. उनकी चिंता पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर है. शुरुआत में यह प्रदर्शन पर्यावरण संरक्षण को लेकर थे, लेकिन अब ये आम राजनीतिक प्रदर्शनों में बदल चुके हैं. लोग सरकार और सोशलिस्ट प्रधानमंत्री एडी रामा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं.
इन प्रदर्शनों को अल्बानिया में 'फ्लेमिंगो क्रांति' नाम से संबोधित किया जा रहा है. करीब एक महीने से जारी इन प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सीटियां बजा रहे हैं और संरक्षित प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो के कार्डबोर्ड व कटआउट्स लेकर घूम रहे हैं. कहा जा रहा है कि प्रस्तावित रिसॉर्ट से इस प्रजाति के आवास को गंभीर खतरा है.
वहीं, सरकार का कहना है कि नार्टा लैगून में यह विकास परियोजना देश के लिए बदलाव लाने वाली सिद्ध होगी. इससे हाई-एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में मदद मिलेगी. लेकिन इस परियोजना का विरोध पर्यावरण कार्यकर्ता और रामा सरकार के आलोचक कर रहे हैं.
गुरुवार को तिराना में अल्बानियाई संसद के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए. उन्होंने “रामा को जेल जाना चाहिए” नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, अंडे और प्लास्टिक की बोतलें फेंकीं. उन्होंने एक धातु की बैरियर का इस्तेमाल कर एक पुलिस वाहन की खिड़कियां तोड़ दीं. पुलिस ने जवाब में आंसू गैस, पेपर स्प्रे और पानी की तोप (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर किया.
एक प्रदर्शनकारी अगस्टेला थोमा ने कहा, 'प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी आवाज संसद के अंदर तक पहुंचे. प्रधानमंत्री कई दिनों से हमारी बात नहीं सुन रहे और हमें नजरअंदाज कर रहे हैं. अब काफी हो गया है.'
अल्बानिया के आंतरिक मंत्री बेसफोर्ट लामालारी ने तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की पुष्टि की. उन्होंने कहा, मैं 'राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हुई तोड़-फोड़ और आपराधिक हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं.' मंत्री ने आगे कहा कि पुलिसकर्मी भी आम नागरिक हैं. वे सार्वजनिक सेवक हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं. वे कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और हर नागरिक की सुरक्षा की सेवा करते हैं. उनके ऊपर हमला राज्य के ऊपर हमला है.
लेकिन उनकी चेतावनी का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. उनका कहना है कि सरकार पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की कीमत पर विदेशी निवेशकों को फायदा पहुंचा रही है. यह देश की संप्रभुत्ता को गिरवी रखने जैसा है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता.