ट्रंप के दामाद के लग्जरी प्रोजेक्ट ने इस देश में भड़काई 'बगावत'? पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने! सुलग उठा है पूरा मुल्क

Jared Kushner Project News in Albania: यूरोपीय देश अल्बानिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर से जुड़े लग्जरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं. इस मुद्दे पर गुरुवार को वहां पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस (टियर गैस) और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, अंडे और अन्य वस्तुएं फेंकीं. अधिकारियों ने बताया कि इस झड़प में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.