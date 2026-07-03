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ट्रंप के दामाद के लग्जरी प्रोजेक्ट ने इस देश में भड़काई 'बगावत'? पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने! सुलग उठा है पूरा मुल्क

Albania Jared Kushner News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के एक लग्जरी प्रोजेक्ट ने यूरोप के एक देश में 'बगावत' भड़का दी. इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए वहां के हजारों लोग पिछले एक महीने से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 03:19 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:19 AM IST
ट्रंप के दामाद के लग्जरी प्रोजेक्ट ने इस देश में भड़काई 'बगावत'? पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने! सुलग उठा है पूरा मुल्क
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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