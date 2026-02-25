Advertisement
Trump State of the Union Address: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 2026 का स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया. यह उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा संबोधन था, जिसे देश और दुनिया की नजरें LIVE देख रही थीं. भाषण की शुरुआत में ट्रंप ने कहा “हमारा देश वापस आ गया है, पहले से बड़ा, बेहतर, अमीर और मजबूत.” यह संबोधन ऐसे समय हुआ जब टैरिफ विवाद, ईरान को लेकर तनाव और आगामी चुनावों की राजनीति चरम पर है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 08:59 AM IST
अमेरिका में नौकरियों की बारिश...ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में भरी हुंकार, ईरान से तनाव, टैरिफ और आने वाले चुनाव पर क्या कहा?

Trump delivers 2026 State of the Union address: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में दावा किया कि अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत और समृद्ध हो चुका है. उन्होंने अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा, टैरिफ नीति और ईरान से बढ़ते तनाव पर खुलकर बात की. यह भाषण आगामी चुनावों से पहले रिपब्लिकन रणनीति का संकेत माना जा रहा है. इस भाषण में उन्होंने दावा किया कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका का जॉब मार्केट मजबूत हुआ है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है. ट्रंप की कोशिश है कि आर्थिक हालात को लेकर चिंतित अमेरिकियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और नवंबर के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए.

संसद में जोश, विपक्ष का साइलेंट विरोध
जब ट्रंप नीले सूट और लाल टाई में हाउस चैंबर के पोडियम तक पहुंचे तो रिपब्लिकन सांसदों ने “USA! USA!” के नारे लगाए. वहीं ज्यादातर डेमोक्रेट सांसद बिना ताली बजाए अपनी सीटों पर बैठे रहे और कुछ नेताओं ने भाषण में शामिल ही नहीं होकर विरोध दर्ज कराया. भाषण की शुरुआत में ट्रंप ने कहा, “यह बदलाव इतिहास में याद रखा जाएगा.”

‘अमेरिका में निवेश और नौकरियों की बाढ़ आएगी’
व्हाइट हाउस द्वारा जारी भाषण अंशों के अनुसार ट्रंप ने वादा किया कि आने वाले समय में फैक्ट्रियां, नौकरियां और ट्रिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में आता रहेगा. उन्होंने अपने पहले साल को “ऐतिहासिक बदलाव” बताते हुए कहा कि देश अब पीछे लौटने वाला नहीं है.

9 महीनों में कोई अवैध घुसपैठ नहीं- बॉर्डर पर बड़ा दावा
 ट्रंप ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले नौ महीनों में “एक भी गैर-कानूनी विदेशी” अमेरिका में दाखिल नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानूनी तरीके से आने वालों का स्वागत करती है, लेकिन अवैध प्रवेश पर पूरी तरह सख्ती जारी रहेगी. ट्रंप के मुताबिक, बॉर्डर पर घातक ड्रग फेंटानिल की तस्करी में भी करीब 56% की कमी आई है.

महंगाई और पेट्रोल कीमतों पर सरकार की तारीफ
ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने दावा किया कि कोर महंगाई पांच साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. 2025 के अंत तक महंगाई दर 1.7% तक गिर गई है. पेट्रोल की कीमत कई राज्यों में 2.30 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई. उन्होंने पिछली सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने आम लोगों को राहत दी है.

डिपोर्टेशन अभियान और सख्त इमिग्रेशन नीति
पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने बिना वैध दस्तावेज वाले प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की थी. इसमें कई देशों के नागरिक शामिल थे. ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया और कहा कि अमेरिका सिर्फ मेहनती और कानून का सम्मान करने वाले लोगों का स्वागत करेगा.

ओलंपिक जीत का जिक्र और राष्ट्रवाद का संदेश
अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी हॉकी टीम के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का जिक्र करते हुए इसे देश की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब “हारने वाला देश” नहीं बल्कि जीतने वाला राष्ट्र बन चुका है.

250वीं सालगिरह की तैयारी-इतिहास से भविष्य तक
ट्रंप ने याद दिलाया कि 2026 में अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे करेगा. 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शुरू हुई यात्रा अब एक नए मोड़ पर है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इतिहास का जश्न नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का समय है.

ईरान को लेकर सख्त रुख
भाषण के दौरान ट्रंप ने पश्चिम एशिया की स्थिति और खासकर Iran के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि उन्होंने सीधे सैन्य कार्रवाई की बात नहीं की, लेकिन संकेत साफ था कि ईरान पर दबाव की नीति जारी रहेगी.

अर्थव्यवस्था और महंगाई पर फोकस
ट्रंप ने अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. उनके मुताबिक

  • महंगाई में गिरावट आई है
  • लोगों की आमदनी बढ़ी है
  • कारोबार और निवेश में तेजी आई है

उन्होंने टैक्स कटौती और दवाओं की कीमत कम करने जैसे फैसलों को आम जनता के लिए राहत बताया.

टैरिफ विवाद और सुप्रीम कोर्ट का झटका
हाल ही में US Supreme Court ने व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार को लेकर सरकार के खिलाफ फैसला दिया था. ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका के उद्योगों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए सख्त व्यापार नीति जरूरी है और उनकी सरकार नए विकल्प तलाश रही है.

 सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन बना चुनावी मुद्दा
राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी नीतियों से अमेरिकी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है. उन्होंने अवैध घुसपैठ रोकने को बड़ी सफलता बताया और कहा कि “कानूनी इमिग्रेशन” का सम्मान जारी रहेगा. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मुद्दा आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा.

चुनावी संदेश साफ
विशेषज्ञों का मानना है कि यह भाषण सिर्फ वार्षिक रिपोर्ट नहीं बल्कि चुनावी अभियान की शुरुआत जैसा था. Republican Party आने वाले चुनाव में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

