/ईरान पर 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों रोके हमले? मिसाइलों का स्टॉक घटा या बातचीत का असर?

हालिया घटनाओं ने यह चिंता बढ़ा दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है. इसके बाद सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई की है. इससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने का खतरा पैदा हो गया है. अगर सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र की शिपिंग पर भी असर पड़ सकता है. इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थीं. दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर संकट का असर लगातार बना हुआ है.