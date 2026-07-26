/ईरान पर 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों रोके हमले? मिसाइलों का स्टॉक घटा या बातचीत का असर?

मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब तक धधक ही रही है. सीजफायर के बाद फिर से लगातार 13 दिन तक अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए. अब फिर से बमबारी को रोका गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल नए हमले रोकने का आदेश दिया है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे कूटनीतिक बातचीत की बढ़ती संभावनाएं, अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के घटते भंडार और युद्ध के और ज्यादा फैलने का डर प्रमुख कारण हैं.
करीब दो हफ्तों में यह पहली बार था, जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नया हमला नहीं किया. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से सेना ने नए हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल मांगा था, लेकिन उन्हें रेड सिग्नल दे दिया गया. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब बातचीत को कुछ और समय देना चाहता है. अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर सकता है.
व्हाइट हाउस ने ट्रंप के फैसले पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है. हालांकि, व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने कहा कि ट्रंप हमेशा कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते रहे हैं. अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या अमेरिकी सहयोगियों पर हमले जारी रखता है तो अमेरिका के पास सभी सैन्य विकल्प खुले हैं.
पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस समय ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश करना ज्यादा समझदारी भरी रणनीति हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि हम इस समय उनसे बातचीत कर रहे हैं. मुझे लगता है कि जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं, वे भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं. बाद में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान तुरंत समझौते के लिए तैयार है. इसके बावजूद उन्होंने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही.
Axios के मुताबिक ट्रंप को लगा कि मौजूदा स्तर के सैन्य हमलों से आगे बढ़कर कोई बड़ा फायदा हासिल करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़े सैन्य अभियान की जरूरत होगी. यानी सीमित हमलों की एक सीमा आ चुकी है. ऐसे में ट्रंप ने बातचीत के लिए कुछ और समय देने का फैसला किया. साथ ही सेना को यह विकल्प भी खुला रखने को कहा गया कि अगर बातचीत फेल होती है तो बिना देर किए नए हमले होंगे. अमेरिकी प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे के हमले ईरान को झुकने पर मजबूर करेंगे या फिर इससे युद्ध और ज्यादा बड़ा हो जाएगा?
अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अधिकारी भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर दुविधा में हैं. The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ हमले बढ़ाए गए तो अमेरिकी सेना के पास मौजूद Patriot इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ सकता है. इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की ओर से अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों पर दागी जाने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में अमेरिका 1200 से ज्यादा Patriot इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है. ऐसे में एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो सकता है. खबरें हैं कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप से कहा है कि अमेरिकी सेना बड़े अभियान को अंजाम देने में सक्षम है, लेकिन इससे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लिए रखे गए मिसाइल डिफेंस स्टॉक पर काफी दबाव पड़ेगा.
CNN के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक में उपराष्ट्रपति JD Vance और जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ युद्ध को और बढ़ाने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी. बैठक में सिर्फ हथियारों की कमी पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि यह भी चिंता जताई गई कि बड़े हमलों से पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है.
अमेरिका के रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिलहाल 'होल्ड' है. अभी यह साफ नहीं है कि हमले केवल कुछ समय के लिए रोके गए हैं या अमेरिका अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. ट्रंप के करीबी कुछ अधिकारियों ने भी सवाल उठाया कि क्या नए हमलों से अमेरिका के लक्ष्य हासिल होंगे या इससे युद्ध के और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ जाएगा.
अमेरिकी हमलों पर रोक ऐसे समय लगी है, जब ईरान और ओमान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है. ओमान का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को तेहरान पहुंचा. बातचीत का मुख्य मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और वहां से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापारिक रास्तों में से एक है. यहां तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल और ईंधन की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है.
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और ईरान के बीच बातचीत कुछ आगे बढ़ी है. अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है. किसी भी बड़े समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी भी जरूरी होगी. अमेरिका के हमले रोकने का फैसला भी ओमान के प्रतिनिधिमंडल के तेहरान पहुंचने के कुछ घंटे बाद आया. सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने बातचीत के इस नाजुक दौर को सैन्य हमलों से प्रभावित न करने के लिए हमले रोकने का फैसला किया.
ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव का केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन गया है. अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है कि उसने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है. दूसरी ओर ईरान इस इलाके में अमेरिकी सैन्य दबाव और नाकाबंदी का विरोध कर रहा है. अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकाबंदी जारी रखी है. हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक ऐसे टैंकर को भी रोक दिया, जिसने नाकाबंदी को पार करने की कोशिश की थी. यानी हवाई हमले भले ही रुक गए हों, लेकिन समुद्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है.
हालिया घटनाओं ने यह चिंता बढ़ा दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है. इसके बाद सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई की है. इससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने का खतरा पैदा हो गया है. अगर सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र की शिपिंग पर भी असर पड़ सकता है. इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थीं. दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर संकट का असर लगातार बना हुआ है.
अमेरिकी हमलों पर रोक का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई खत्म कर दी है. व्हाइट हाउस के अधिकारी स्टीवन चेउंग ने कहा है कि ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन ईरान की ओर से हमले जारी रहने की स्थिति में अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं. Axios के मुताबिक पेंटागन ने दोबारा हमले शुरू करने या सैन्य ऑपरेशन को और बड़े पैमाने पर चलाने की तैयार है. यानी अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका बहुत कम समय में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का सैन्य विराम है या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है. एक तरफ ओमान के जरिए बातचीत आगे बढ़ रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की कोशिश हो रही है. दूसरी तरफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी है. ईरान का रुख भी सख्त बना हुआ है. ऐसे में ट्रंप का फैसला युद्ध को रोकने की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है.