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ईरान पर 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों रोके हमले? मिसाइलों का स्टॉक घटा या बातचीत का असर?

ईरान पर 13 दिनों तक लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई रोक दी है. जानिए मिसाइलों के घटते स्टॉक, बातचीत और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के बीच ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया?

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 26, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:59 PM IST
ईरान पर 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों रोके हमले? मिसाइलों का स्टॉक घटा या बातचीत का असर?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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