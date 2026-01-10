Advertisement
trendingNow13069273
Hindi NewsदुनियाDNA: ट्रंप को पहले संसद से लगा झटका, फिर डॉलर को लेकर आई बुरी खबर; अमेरिकी राष्ट्रपति की नाकामी का विश्लेषण

DNA: ट्रंप को पहले संसद से लगा झटका, फिर डॉलर को लेकर आई बुरी खबर; अमेरिकी राष्ट्रपति की नाकामी का विश्लेषण

US Dollar: सालों से हम सुनते आए हैं कि दुनिया में 'डॉलर' ही सब कुछ है, लेकिन अब कहानी बदल रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर के देशों ने अपने खजाने में डॉलर को 58 फीसदी से घटाकर सिर्फ 40 फीसदी कर दिया है. ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप को पहले संसद से लगा झटका, फिर डॉलर को लेकर आई बुरी खबर; अमेरिकी राष्ट्रपति की नाकामी का विश्लेषण

Trump setback: वेनेज़ुएला में ऑपरेशन एब्लोल्यूट रिसॉल्व (Operation Absolute Resolve) के बाद अमेरिका की तरफ से एक और सैन्य कार्रवाई की अटकलें लग रही हैं. ट्रंप ने खुद बहुत बड़े हमले की धमकी दी थी. इसबीच बड़ी खबर ये है, कि अमेरिकी संसद ने इस मामले में ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं. अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर ट्रंप को झटका दिया है. सीनेट ने अपने प्रस्ताव के ज़रिए राष्ट्रपति ट्रंप को वेनेज़ुएला में बिना संसद की मंज़ूरी के आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से रोका है.

वोटिंग में हार

इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े जबकि विरोध में 47 वोट आए.  सबसे अहम बात ये है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 5 सांसद ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के हैं. यानी बहुमत में होने के बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोक नहीं पाए. उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों ने इस मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया है. हालांकि, ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है. नियमों के अनुसार, अगले हफ्ते इस पर सीनेट में डिबेट और तब कहीं आखिर में संसद में वोटिंग होगी. वहीं इसे संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पास कराना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों सदनों की मंज़ूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून का रूप लेगा. ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार भी है. लेकिन इस प्रस्ताव से ट्रंप के ऊपर राजनीतिक दबाव ज़रूर बढ़ेगा. इसी दबाव का असर है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से चिढ़ गए हैं. उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा है.

डॉलर ने भी ट्रंप को झटका दिया

सिर्फ अमेरिकी सीनेट से ही ट्रंप को झटका नहीं लगा है. उसकी करेंसी डॉलर ने भी ट्रंप को जोर का झटका दिया है. हम जब देश के किसी भी बाजार जाते हैं तो कुछ भी खरीदने के लिए रुपए की जरूरत होती है, उसी तरह दुनिया के बाजार में खरीदारी डॉलर में होती है. सालों से हम सुनते आए हैं कि दुनिया में 'डॉलर' ही सब कुछ है, लेकिन अब कहानी बदल रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर के देशों ने अपने खजाने में डॉलर को 58 फीसदी से घटाकर सिर्फ 40 फीसदी कर दिया है. यह पिछले 20 सालों का सबसे निचला स्तर है. वहीं अगर पिछले 10 साल की बात करें, तो डॉलर 18% तक नीचे जा चुका है. आप कह सकते हैं, कि डॉलर का दबदबा धीरे-धीरे घटता जा रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

usDollarDNADNA Analysis

Trending news

दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद