'मुसलमानों के चुनाव लड़ने पर लगे रोक...', जोहरान ममदानी के बयान पर भड़कीं ट्रंप समर्थक, क्यों दिया ऐसा बयान?

अमेरिका में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला है. ममदानी द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 'वॉर क्रिमिनल' बताए जाने और उन्हें न्यूयॉर्क में स्वागत योग्य न मानने वाले बयान के बाद लूमर ने बेहद विवादित टिप्पणी की.
यहूदी समुदाय से आने वाली लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अमेरिका में मुसलमानों को सार्वजनिक पदों पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से दोबारा 'मुस्लिम बैन' लागू करने की भी मांग की. लूमर ने अपने पोस्ट में कहा कि जब तक ट्रंप पहले की तरह मुस्लिम बैन लागू नहीं करेंगे, तब तक 'मेक अमेरिका सेफ अगेन' का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार प्रतिबंध केवल यात्रा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह मुस्लिम बैन के रूप में लागू किया जाना चाहिए.
लूमर ने बिना कोई सार्वजनिक सबूत पेश किए दावा किया कि जोहरान ममदानी ईरान और हमास के प्रति सहानुभूति रखते हैं और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में मुसलमानों को सत्ता में आने दिया जाएगा तो बड़े शहरों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो ईरान और हमास के समर्थक हैं.
लूमर ने यह भी दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें बताया है कि ममदानी को कभी भी एफबीआई की सुरक्षा मंजूरी (Security Clearance) नहीं मिलेगी. उन्होंने एक कथित वरिष्ठ एफबीआई सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसी के कुछ अधिकारियों को संदेह है कि ममदानी का संपर्क इस्लामी आतंकवादी संगठनों से हो सकता है. हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज या सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है और न ही एफबीआई की ओर से ऐसी किसी बात की पुष्टि की गई है.
यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब जोहरान ममदानी ने X पर साझा किए गए एक वीडियो में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 'वॉर क्रिमिनल' बताया. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं होना चाहिए और अमेरिकी सरकार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का पालन करना चाहिए. ममदानी ने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर आम नागरिकों, बच्चों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया. उनके मुताबिक मानवीय सहायता रोकने और हजारों फिलिस्तीनियों को भूख का सामना करने के लिए भी नेतन्याहू जिम्मेदार हैं.
ममदानी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट यूं ही जारी नहीं किया है. उनका कहना था कि जिन लोगों पर ICC ने आरोप तय किए हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलना चाहिए और नेतन्याहू भी इससे अलग नहीं हैं.
लूमर और ममदानी के इन बयानों ने अमेरिका में इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे, धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. एक ओर लूमर के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर ममदानी के नेतन्याहू विरोधी बयान भी अमेरिकी राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहे हैं.