Advertisement
trendingNow13008764
Hindi Newsदुनिया

अचानक H1B वीजा प्रोग्राम का सपोर्ट करने लगे ट्रंप, अमेरिका को कौनसा डर सता रहा?

America H1B Visa Program: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इस वीजा के तहते देश में आने वाले लोग इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे अमेरिकी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक H1B वीजा प्रोग्राम का सपोर्ट करने लगे ट्रंप, अमेरिका को कौनसा डर सता रहा?

World News In Hindi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर H1B वीजा का समर्थन किया है. उनका कहना है कि विदेशों से आने वाले कामगार जरूरी हैं, क्योंकि वे अमेरिकी कामगारों को ट्रेनिंग देते हैं. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में बहुत कम चिप्स बनती हैं, लेकिन आने वाले एक साल में अमेरिका फिर से बड़े स्तर पर चिप निर्माण करेगा. इसके लिए अमेरिकी लोगों को फिर से चिप बनाना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका यह काम करता था, लेकिन गलती से यह इंडस्ट्री ताइवान के हाथों गंवा दिया. 

वीजा प्रोग्राम पर क्या बोले ट्रंप? 

बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' की लॉरा इंग्राहम के साथ एक इंटरव्य में H1B वीजा प्रोग्राम का समर्थन किया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इस वीजा को कम महत्त्व देगी तो ट्रंप ने कहा,' हमें बाहर से प्रतिभाशाली लोग लाने ही पड़ेंगे. आपके पास कुछ खास तरह की प्रतिभा नहीं है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पंक्ति में खड़े लोगों को अचानक मिसाइल बनाने वाले कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए विशेष कौशल चाहिए.' ट्रंप के इस बयान के बाद कई रिपब्लिकन नेताओं ने H1B प्रोग्राम बंद करने की मांग शुरू कर दी. इसके बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि वीजा आवेदन पर एक लाख डॉलर की नई फीस व्यवस्था की गड़बड़ियों को रोकने के लिए पहला बड़ा कदम है. 

ये भी पढ़ें- सड़कें, इमारतें, कब्रिस्तान... दुनिया की 8वीं सबसे गहरी झील में दफन विशाल शहर, देखकर वैज्ञानिकों का चकराया सिर  

Add Zee News as a Preferred Source

 

अमेरिका में कठिन होंगे वीजा के नियम? 

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा,' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा हमारे आव्रजन कानूनों को कड़ा करने और अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए काम किया है.' प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने  H1B वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जांच के लिए हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फायरवॉल पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत उन कंपनियों की जांच की जा रही है जो  H1B नियमों का उल्लंघन करती हैं. वहीं शुक्रवार को सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने फिर कहा कि वे मेडिकल सेक्टर को छोड़कर  H1B वीजा को सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने का विधेयक लाएंगी. उनके अनुसार इससे अमेरिकी लोगों को अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगे और वे अपने घर भी खरीद पाएंगे. 

ये भी पढ़ें- मास्क पर बैन, दिखाना होगा पहचान पत्र... एजेंट्स का जीवन खतरे में डाल रही सरकार; कैलिफोर्निया में नए कानूनों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्रंप प्रशासन   

 

नियमों के खिलाफ जनता? 

बता दें कि सरकार की इस नीति के विरुद्ध कई मुकदमे भी दायर हुए हैं. 31 अक्टूबर 2025 को 5 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर इस वीजा पर लागू उनके आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. साल 2024 में स्वीकृत कुल  H1B वीजाओं में से 70 प्रतिशत से अधिक भारत-जनित कामगारों को मिले, क्योंकि भारत से आने वाले उच्च कौशल वाले आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है. (इनपुट- IANS)

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल