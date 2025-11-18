अचानक H1B वीजा प्रोग्राम का सपोर्ट करने लगे ट्रंप, अमेरिका को कौनसा डर सता रहा?

America H1B Visa Program: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इस वीजा के तहते देश में आने वाले लोग इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे अमेरिकी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं.
World News In Hindi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर H1B वीजा का समर्थन किया है. उनका कहना है कि विदेशों से आने वाले कामगार जरूरी हैं, क्योंकि वे अमेरिकी कामगारों को ट्रेनिंग देते हैं. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में बहुत कम चिप्स बनती हैं, लेकिन आने वाले एक साल में अमेरिका फिर से बड़े स्तर पर चिप निर्माण करेगा. इसके लिए अमेरिकी लोगों को फिर से चिप बनाना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका यह काम करता था, लेकिन गलती से यह इंडस्ट्री ताइवान के हाथों गंवा दिया.
बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' की लॉरा इंग्राहम के साथ एक इंटरव्य में H1B वीजा प्रोग्राम का समर्थन किया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इस वीजा को कम महत्त्व देगी तो ट्रंप ने कहा,' हमें बाहर से प्रतिभाशाली लोग लाने ही पड़ेंगे. आपके पास कुछ खास तरह की प्रतिभा नहीं है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पंक्ति में खड़े लोगों को अचानक मिसाइल बनाने वाले कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए विशेष कौशल चाहिए.' ट्रंप के इस बयान के बाद कई रिपब्लिकन नेताओं ने H1B प्रोग्राम बंद करने की मांग शुरू कर दी. इसके बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि वीजा आवेदन पर एक लाख डॉलर की नई फीस व्यवस्था की गड़बड़ियों को रोकने के लिए पहला बड़ा कदम है.
व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा,' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा हमारे आव्रजन कानूनों को कड़ा करने और अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए काम किया है.' प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने H1B वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जांच के लिए हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फायरवॉल पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत उन कंपनियों की जांच की जा रही है जो H1B नियमों का उल्लंघन करती हैं. वहीं शुक्रवार को सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने फिर कहा कि वे मेडिकल सेक्टर को छोड़कर H1B वीजा को सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने का विधेयक लाएंगी. उनके अनुसार इससे अमेरिकी लोगों को अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगे और वे अपने घर भी खरीद पाएंगे.
बता दें कि सरकार की इस नीति के विरुद्ध कई मुकदमे भी दायर हुए हैं. 31 अक्टूबर 2025 को 5 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर इस वीजा पर लागू उनके आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. साल 2024 में स्वीकृत कुल H1B वीजाओं में से 70 प्रतिशत से अधिक भारत-जनित कामगारों को मिले, क्योंकि भारत से आने वाले उच्च कौशल वाले आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है. (इनपुट- IANS)