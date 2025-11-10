Advertisement
NFL मैच के दौरान ट्रंप का सरप्राइज, Air Force One ने स्टेडियम के ऊपर से भरी उड़ान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनएफएल के लायंस बनाम कमांडर्स मैच के दौरान अपने एयर फोर्स वन विमान को काफी नीचे से मैदान के ऊपर से निकाला. एयर फोर्स वन को जब ट्रंप ने स्टेडियम के ऊपर से फ्लाईओवर कराया तो इस नजारे ने दर्शकों में उत्साह और हैरानी दोनों पैदा कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:26 PM IST
Trump Surprises NFL Match: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनएफएल के लायंस बनाम कमांडर्स मैच के दौरान अपने एयर फोर्स वन विमान को काफी नीचे से मैदान के ऊपर से निकाला.  एयर फोर्स वन को जब ट्रंप ने स्टेडियम के ऊपर से फ्लाईओवर कराया तो इस नजारे ने दर्शकों में उत्साह और हैरानी दोनों पैदा कर दी. रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना मैच शुरू होने से ठीक पहले हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप का विमान एयर फोर्स वन ने स्टेडियम के ऊपर से  काफी नीचे से उड़ान भरी. जैसे ही विमान दिखाई दिया दर्शकों की तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा.

 ट्रंप की जमकर हूटिंग की गई

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह फ्लाईओवर राष्ट्रपति के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा था, जो मैच स्थल के पास से गुजर रहा था. हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार देते हुए इस उड़ान की आलोचना भी की है. एनएफएल अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि ट्रंप समर्थकों ने इसे अमेरिका के लिए गर्व का क्षण बताया है. इस बीच आपको बता दें कि ये भी दावा किया जा रहा है कि फ्लाईओवर के दौरान दर्शकों में से कुछ लोगों ने राष्ट्रपति की हूटिंग की. फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि स्टेडियम में पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप की जमकर हूटिंग की गई. इस बीच, डेट्रॉइट लायंस के स्टार अमोन-रा सेंट ब्राउन ने ट्रम्प के फ्लाईओवर के तुरंत बाद स्टेडियम में अपने साथियों के साथ ट्रम्प डांस किया. इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. 

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Trump

