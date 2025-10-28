पूरी दुनिया ट्रंप से जो चीज पाने के लिए तरसती रही, जापानी महिला PM ने एक झटके में सब कुछ कर लिया हासिल, जानें कैसे?

Trump heralds golden age with Japan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एशिया दौरा जोरों पर है. मलेशिया के बाद वे टोक्यो पहुंचे, जहां जापान की नई प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने उनका भव्य स्वागत किया. यह ताकाइची का पहला बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट है, जो हाल ही में जापान की पहली महिला पीएम बनीं हैं. ताकाइची की किस्मत देखो उनके पीएम बनने के कुछ दिन बाद भी ट्रंप उनके देश आ गए. जिसके बाद ट्रंप ने सबकुछ ताकाइची को लूटा दिया. जानते हैं पूरी खबर.

जापान-अमेरिका का स्वर्ण युग

बीबीसी न्यूज के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की पहली महिला पीएम सना ताकाइची ने टोक्यो में दो बड़े समझौते साइन किए हैं. दो समझौते में पहला है अमेरिका-जापान के रिश्तों को 'र्स्वण युग' बनाने पर और दूसरा समझौता है दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति पर. सबसे खास बात ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान जापान को 'महान सहयोगी' कहा, जबकि ताकाइची ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की योजना बताई है. व्यापार और सुरक्षा पर गर्मजोशी भरी बातें हुईं हैं.

जापान की पीएम ने सब कुछ कर लिया हासिल

यानी जहां एक तरफ पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ वॉर की लोग मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जापान की पहली महिला पीएम बनीं सना ताकाइची ने ट्रंप का ऐसा भव्य स्वागत और प्रेम दिया कि एक झटके में सब कुछ हासिल कर लिया जो उनके देश के लिए हितकर है. तभी तो ट्रंप ने ताकाइची को खुला समर्थन दिया. और कहा, "कभी कोई सवाल हो, कोई शक हो, कोई मदद चाहिए, तो हम जापान के लिए हमेशा तैयार हैं." ताकाइची ने भी ट्रंप की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अमेरिका-जापान का गठबंधन दुनिया का सबसे मजबूत है, और ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति के हीरो हैं. इतना ही नहीं, जापानी मीडिया के अनुसार, ताकाइची ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करने वाली हैं. पाकिस्तान और कंबोडिया ने पहले ही ऐसा किया है. यह सुनकर ट्रंप फूले न समाए.

व्यापार और सुरक्षा पर क्या सौदा हुआ?

दोनों नेताओं ने व्यापार को नई ऊंचाई देने का वादा किया. ट्रंप जापान से ज्यादा अमेरिकी चावल, सोयाबीन और कारों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं.जापान की ऑटो इंडस्ट्री पहले ही 15% टैरिफ से परेशान है, जो पहले 24% था. समझौते में जापान ने 8 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया. साथ ही, 550 अरब डॉलर का निवेश अमेरिका में खासकर पावर, पाइपलाइन्स और सिक्योरिटी से जुड़े क्षेत्रों में. सुरक्षा पर भी फोकस रहा. ताकाइची ने जापान का डिफेंस बजट जीडीपी का 2% करने का ऐलान किया, जो ट्रंप को पसंद आया. दोनों शिपबिल्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ाने को तैयार.दुर्लभ खनिजों का समझौता सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के लिए जरूरी है. ट्रंप ने जापान को "हमारा सबसे करीबी दोस्त" कहा और पूर्व पीएम शिंजो आबे का जिक्र किया, जो उनके अच्छे दोस्त थे.

स्वागत समारोह, सम्मान और दोस्ती का माहौल

इससे पहले अकासाका पैलेस में ट्रंप का शानदार वेलकम हुआ. जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्सेस ने ऑनर गार्ड खड़ा किया. बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए. ताकाइची ने ट्रंप को सलाम किया और रेड कार्पेट पर वॉक हुई. बीबीसी की तस्वीरों में ट्रंप अमेरिकी झंडे को सलूट करते दिखे. मीटिंग की शुरुआत वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल से हुई. जापानी स्टार्स वाली लॉस एंजेलिस डॉजर्स टीम पर बात की. ताकाइची ने ट्रंप को अमेरिका के 250वें जन्मदिन पर चेरी ट्रीज और जापानी फायरवर्क्स गिफ्ट का वादा किया है.

जापान के लिए चुनौतियां और उम्मीदें

ताकाइची के लिए यह मीटिंग आसान नहीं है. जापान एक्सपोर्ट पर निर्भर है खासकर ऑटो सेक्टर में.ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अरबों का नुकसान हो चुका. किसान लॉबी को नाराज नहीं करना चाहतीं, लेकिन अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा. बीबीसी की टोक्यो कॉरेस्पॉन्डेंट शाइम आ खलील कहती हैं, "ट्रंप जापान को ज्यादा सिक्योरिटी बर्डन उठाने को कह रहे हैं, लेकिन ताकाइची ने स्मार्ट तरीके से डील किया." ट्रंप का एशिया टूर अभी जारी है. अगला पड़ाव साउथ कोरिया का एपेक समिट जहां चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे. यह समझौता अमेरिका-जापान को नई ताकत देगा, लेकिन ट्रेड वार की आशंका बनी हुई है. ताकाइची ने साबित कर दिया कि वे आबे की तरह ट्रंप से अच्छा रिश्ता बना सकती हैं. दुनिया देख रही है कि यह 'सुनहरी युग' कितना चमकेगा.