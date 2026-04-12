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Hindi Newsदुनियाइधर ट्रंप के दूत बात कर रहे थे, उधर नेतन्याहू के मृत्युदूतों ने रिमोट से उड़ा दिए लेबनान के दर्जनों गांव

इधर ट्रंप के दूत बात कर रहे थे, उधर नेतन्याहू के 'मृत्युदूतों' ने रिमोट से उड़ा दिए लेबनान के दर्जनों गांव

Israel Lebanon Conflict: पिछले हफ्ते जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के लिए माहौल बन रहा था, उस समय इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में मौजूद हिज्बुल्ला के डेथ वारंट पर डिस्कस कर रहे थे. क्यों टूटी ईरान-अमेरिका की बातचीत और कैसे इजरायल ने लेबनान के दर्जनों गांव उजाड़ते हुए उसकी फिजाओं में बारूद की महक भर दी, आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:50 PM IST
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(नेतन्याहू फाइल फोटो)
(नेतन्याहू फाइल फोटो)

Israeli army explosives homes Lebanon: हाल ही में जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों दागने के साथ-साथ शांति समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान मौका देखकर इजरायली फौजों यानी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के कई दर्जनों गांवों को एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से ध्वस्त कर दिया. द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना ने खाली अपार्टमेंट्स और घरों में बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव लगाए और रिमोट-कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करके कई गांवों का वजूद मिटा दिया.

इजराइली सेना की पोस्ट और तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट तीन वीडियो में दिख रही तबाही के निशान बाद में तैबेह, नकौरा और देर सेरयान के बॉर्डर वाले गांवों में देखने को मिले.

लेबनान ने की पुष्टि

लेबनानी मीडिया आउटलेट्स ने बॉर्डर वाले कई गांवों में बड़े धमाकों की रिपोर्ट दिखाई है. गांव के गांव बर्बाद करने वाले धमाके करने से पहले इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने वहां रह रहे लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थानों में जाने की सलाह दी थी. इजरायल ने इसके साथ गाजा और आस-पास बमबारी करते हुए 90 फीसदी घर तबाह कर दिए.

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इजरायल पर गंभीर आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की फौजों ने गाजा की तर्ज पर लेबनान में गांवों के गांव बर्बाद कर दिए. उसके इस तरीके के इस्तेमाल को लेकर इजरायल पर गाजा में नरसंहार के आरोप लग चुके हैं. इजरायली सेना ने ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के जवाब में लेबनान में पैदल फौज उतार कर उसके एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर लिया है.

लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को देश के दक्षिणी हिस्से पर हुए इजरायली हमलों में 18 लोग मारे गए. इससे युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में इजरायल के ऑपरेशन में मरने वालों की कुल आंकड़ा 2,000 के पार चला गया है.

(ये भी पढ़ें- होर्मुज पर निकाल देंगे ईरान की हेकड़ी... वार्ता फेल होने से भड़के ट्रंप बोले- आने-जाने वाले हर जहाज को ब्लॉक करेगी US नेवी)

समझौते पर नेतन्याहू का बयान

इससे पहले शनिवार को, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो लेबनान के साथ ऐसा समझौता चाहते हैं जो 'पीढ़ियों तक चले'. लेकिन वो शांति समझौता आतंकी संगठन हिज्बुल्ला के लिए नहीं होगा.

(ये भी पढ़ें- Hormuz Strait में अमेरिकी नौसेना पलटेगी बाजी! समंदर से बारूदी सुरंगें कैसे हटाएगी ट्रंप की फौज?)

वहीं लेबनान में महाविनाशक हमलों को लेकर इजरायली फौज बार-बार वही दावा रिपीट कर रही है कि हमने केवल उन इलाकों को तबाह किया जहां हिजबुल्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर था. उसने हिजबुल्ला की सुरंगों और मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिनका निर्माण रिहायशी बस्तियों में लोगों के घरों के अंदर किया गया था.

विस्थापन का खतरा बढ़ा

इजरायल ने खुला ऐलान किया है कि वो दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाकों को अपने नियंत्रण में लेकर लिटानी नदी तक के पूरे इलाके में सिक्योरिटी जोन बनाएगा. जब तक इजरायल के उत्तरी शहरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, बेघर हुए लोगों को लौटने की इजाजत नहीं होगी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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