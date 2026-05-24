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Hindi Newsदुनियाक्या खुलने जा रहा है होर्मुज स्ट्रेट? ट्रंप के बयान से पश्चिम एशिया में हलचल, अरब देशों के नेताओं संग बातचीत करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति

क्या खुलने जा रहा है होर्मुज स्ट्रेट? ट्रंप के बयान से पश्चिम एशिया में हलचल, अरब देशों के नेताओं संग बातचीत करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति

Trump Talks With World Leaders: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत की. उन्होंने इसकी जानकारी अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में दी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 24, 2026, 06:41 AM IST
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क्या खुलने जा रहा है होर्मुज स्ट्रेट? ट्रंप के बयान से पश्चिम एशिया में हलचल, अरब देशों के नेताओं संग बातचीत करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति

West Asia War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर अबतक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. वहीं ईरान की ओर से पेश किए गए कई समझौते प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खारिज कर चुके हैं. रविवार ( 24 मई 2026) को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत की जानकारी दी. ट्रंप ने कहा कि इस बातचीच में एक समझौते पर भी बात हुई है, जिसे अंतिम रूप देना बाकी है. 

इन नेताओं के साथ की वार्ता 

राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग-अलग देशों के नेताओं के साथ बातचीत के बारे में बताते हुए लिखा,' मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूं, जहां अभी-अभी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी और मंत्री अली अल-थवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ ईरान के इस्लामी गणराज्य और शांति से संबंधित एक समझौता ज्ञापन से जुड़े सभी विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत हुई.' 

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खोला जाएगा होर्मुज स्ट्रेट? 

ट्रंप ने एक समझौते का जिक्र करते हुए लिखा,' संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के इस्लामी गणराज्य और लिस्ट किए गए अन्य कई देशों के बीच एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जिसे अंतिम रूप देना बाकी है. अलग से, मैंने प्रधानमंत्री के साथ एक कॉल की.  इजरायल के मंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ हुई बैठक भी बेहद सफल रही. समझौते के अंतिम पहलुओं और डीटेल्स पर फिलहाल चर्चा चल रही है और जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी. समझौते के कई अन्य तत्वों के अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य भी खोला जाएगा. ट्रंप ने बातचीत को लेकर और कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समझौते से ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से पूरी तरह रोका जाएगा.  

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समझौते पर नहीं बनी बात 

बता दें कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हवाई हमले किए थे, जिससे मिडिल ईस्ट में संर्घष छिड़ गया. ईरान ने भी जवाब कार्रवाई में इजरायल और सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे कई अमेरिकी सहयोगी खाड़ी देशों में हमले किए. अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान में युद्धविराम पर सहमति बनी और तब से वाशिंगटन और तेहरान शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं. इस संघर्ष में होर्मुज स्ट्रेट भी अहम मुद्दा बना हुआ है, जहां से दुनिया का 20-25 प्रतिशत तेल गुजरता है. ईरान के इसे ब्लॉक करने के बाद से ऑयल-गैस सप्लाई में बाधा आई है, जिससे बाजार में इनकी कीमतों पर काफी असर पड़ा है.  

ईरान की प्रतिक्रिया 

ईरान की 'फारस न्यूज एजेंसी' के मुताबिक शिपिंग रूट्स से लेकर  आवागमन का समय और परमिट तक होर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंटस पूरी तरह ईरान के अधिकार क्षेत्र में रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही ट्रंप ने पहले ईरान के न्युक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को किसी भी समझौते के लिए मुख्य और कमिटमेंट में से एक घोषित किया था, लेकिन ईरान की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है और परमाणु मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है. न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को कई संदेशों में स्वीकार किया है कि ट्रंप के ट्वीट मुख्य रूप से प्रचार और अमेरिका के भीतर मीडिया में प्रसारित होने के मकसद से हैं. उन्होंने इन बयानों पर ध्यान न देने की सलाह दी है.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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