Advertisement
trendingNow13230062
Hindi Newsदुनियानेवी डूब जाए, सेना हथियार डाल दे... फिर भी जीत ईरान की; ट्रंप ने किस पर कसा ये तीखा तंज?

नेवी डूब जाए, सेना हथियार डाल दे... फिर भी जीत ईरान की; ट्रंप ने किस पर कसा ये तीखा तंज?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उनकी नेवी चली गई है और समुद्र की गहराई में आराम कर रही है तो लोग ये हेडलाइन देंगे कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर एक मास्टरफुल और शानदार जीत हासिल की, यह तो आस-पास भी नहीं था. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 27, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेवी डूब जाए, सेना हथियार डाल दे... फिर भी जीत ईरान की; ट्रंप ने किस पर कसा ये तीखा तंज?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. ईरान और अमेरिका में इस समय तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर टिप्पणी कर रहे हैं. अब ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए लिखा अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उनकी नेवी चली गई है और समुद्र की गहराई में आराम कर रही है, और उनकी एयर फोर्स अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उनकी पूरी मिलिट्री तेहरान से हथियार फेंककर और हाथ ऊपर उठाकर चली जाए, हर कोई “मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, चिल्लाते हुए रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट फ्लैग लहराए, और अगर उनकी बची हुई पूरी लीडरशिप सभी जरूरी “सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स” पर साइन कर दे और U.S.A. की बड़ी ताकत और ताकत के सामने अपनी हार मान ले, तो ये हेडलाइन बनेगी.

फिर भी दिखाएंगे ईरान की जीत

ट्रंप ने आगे लिखा अगर ऐसा हो जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स, द चाइना स्ट्रीट जर्नल (WSJ!), करप्ट और अब इर्रेलेवेंट CNN, और फेक न्यूज मीडिया के बाकी सभी मेंबर, यह हेडलाइन देंगे कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर एक मास्टरफुल और शानदार जीत हासिल की, यह तो आस-पास भी नहीं था. साथ ही साथ लिखा कि ड्यूमाक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं, वे बिल्कुल पागल हो गए हैं.

ईरान से वार्ता पर कही ये बात

इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. ट्रंप ने साफ कहा कि या तो ऐसा समझौता होगा जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो, वरना कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि अगर बातचीत नाकाम रही तो हालात फिर टकराव और संघर्ष की तरफ लौट सकते हैं, और इस बार स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन नेताओं से की चर्चा

इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कई देशों के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की. इनमें मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तमीम बिन हमद अल थानी, रेसेप तैयप एर्दोगन, अब्देल फत्ताह अल-सिसी और असिम मुनीर समेत कई अहम नाम शामिल रहे. ट्रंप ने साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो हालात दोबारा तनाव और संघर्ष की ओर जा सकते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरल में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरल में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
Weather Updates IMD
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
congress
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे
Monsoon 2026
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे
कौन हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर? जो करेंगे डेमोग्राफी चेंज पर बनी कमेटी की अध्यक्षता
Who is Prakash Prabhakar Naolekar
कौन हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर? जो करेंगे डेमोग्राफी चेंज पर बनी कमेटी की अध्यक्षता
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
Supreme Court
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला