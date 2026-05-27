नेवी डूब जाए, सेना हथियार डाल दे... फिर भी जीत ईरान की; ट्रंप ने किस पर कसा ये तीखा तंज?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. ईरान और अमेरिका में इस समय तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर टिप्पणी कर रहे हैं. अब ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए लिखा अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उनकी नेवी चली गई है और समुद्र की गहराई में आराम कर रही है, और उनकी एयर फोर्स अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उनकी पूरी मिलिट्री तेहरान से हथियार फेंककर और हाथ ऊपर उठाकर चली जाए, हर कोई “मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, चिल्लाते हुए रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट फ्लैग लहराए, और अगर उनकी बची हुई पूरी लीडरशिप सभी जरूरी “सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स” पर साइन कर दे और U.S.A. की बड़ी ताकत और ताकत के सामने अपनी हार मान ले, तो ये हेडलाइन बनेगी.

फिर भी दिखाएंगे ईरान की जीत

ट्रंप ने आगे लिखा अगर ऐसा हो जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स, द चाइना स्ट्रीट जर्नल (WSJ!), करप्ट और अब इर्रेलेवेंट CNN, और फेक न्यूज मीडिया के बाकी सभी मेंबर, यह हेडलाइन देंगे कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर एक मास्टरफुल और शानदार जीत हासिल की, यह तो आस-पास भी नहीं था. साथ ही साथ लिखा कि ड्यूमाक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं, वे बिल्कुल पागल हो गए हैं.

ईरान से वार्ता पर कही ये बात

इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. ट्रंप ने साफ कहा कि या तो ऐसा समझौता होगा जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो, वरना कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि अगर बातचीत नाकाम रही तो हालात फिर टकराव और संघर्ष की तरफ लौट सकते हैं, और इस बार स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है.

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इन नेताओं से की चर्चा

इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कई देशों के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की. इनमें मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तमीम बिन हमद अल थानी, रेसेप तैयप एर्दोगन, अब्देल फत्ताह अल-सिसी और असिम मुनीर समेत कई अहम नाम शामिल रहे. ट्रंप ने साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो हालात दोबारा तनाव और संघर्ष की ओर जा सकते हैं.