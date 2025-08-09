Trump Tariff: भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप के करीबी ने दी 'बड़ी चेतावनी', कहा- इससे अमेरिका को हो सकता है भारी नुकसान

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दशकों की अमेरिकी कूटनीति को खतरे में डाल सकता है. उनका मामना है कि यह कदम भारत को रूस और चीन के और करीब धकेल सकता है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकता है .

बोल्टन ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% का अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ भी शामिल है. यह टैरिफ इस तर्क के साथ लगाया गया कि भारत, रूस के युद्ध अभियान को आर्थिक मदद दे रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई. इससे भारत ने बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसे “अनुचित और अस्वीकार्य” बताया.

रिश्तों पर लंबे समय का असर

अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ और पूर्व व्यापार अधिकारी क्रिस्टोफर पडिल्ला ने भी चेतावनी दी है कि यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने कहा कि टैरिफ का असर आने वाले वर्षों तक भारत की याद में रहेगा और यह सवाल खड़ा कर सकता है कि क्या अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार है.

रूस को मिल सकता है मौका

रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और अमेरिका पर “अवैध व्यापारिक दबाव” डालने का आरोप लगाया है. बोल्टन का मानना है कि आने वाली ट्रंप-पुतिन मुलाकात में पुतिन इस मुद्दे का फायदा उठाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं. उन्होंने सीएनएन से बातचीत में कहा कि जो टैरिफ रूस को कमजोर करने के लिए लगाए गए थे, वही उल्टा असर डाल सकते हैं और भारत को रूस-चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं.