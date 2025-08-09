Trump Tariff: भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप के करीबी ने दी 'बड़ी चेतावनी', कहा- इससे अमेरिका को हो सकता है भारी नुकसान
Trump Tariff: भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप के करीबी ने दी 'बड़ी चेतावनी', कहा- इससे अमेरिका को हो सकता है भारी नुकसान

Trump Tariff: भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले से वही स्थिति बन रही है, जिसे वह शायद कभी नहीं देखना चाहेंगे. इसी बीच, ट्रंप के करीबी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि यह कदम भारत को रूस और चीन के पाले में धकेल सकता है, जिससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:31 AM IST
भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दशकों की अमेरिकी कूटनीति को खतरे में डाल सकता है. उनका मामना है कि यह कदम भारत को रूस और चीन के और करीब धकेल सकता है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकता है .

बोल्टन ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% का अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ भी शामिल है. यह टैरिफ इस तर्क के साथ लगाया गया कि भारत, रूस के युद्ध अभियान को आर्थिक मदद दे रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई. इससे भारत ने बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसे “अनुचित और अस्वीकार्य” बताया.

रिश्तों पर लंबे समय का असर

अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ और पूर्व व्यापार अधिकारी क्रिस्टोफर पडिल्ला ने भी चेतावनी दी है कि यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने कहा कि टैरिफ का असर आने वाले वर्षों तक भारत की याद में रहेगा और यह सवाल खड़ा कर सकता है कि क्या अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार है.

रूस को मिल सकता है मौका

रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और अमेरिका पर “अवैध व्यापारिक दबाव” डालने का आरोप लगाया है. बोल्टन का मानना है कि आने वाली ट्रंप-पुतिन मुलाकात में पुतिन इस मुद्दे का फायदा उठाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं. उन्होंने सीएनएन से बातचीत में कहा कि जो टैरिफ रूस को कमजोर करने के लिए लगाए गए थे, वही उल्टा असर डाल सकते हैं और भारत को रूस-चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं.

शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Trump tariffJohn Bolton

