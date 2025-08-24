चीन से मुकाबले के लिए भारत जैसा दोस्त... निक्की हेली ने ट्रंप को दिखाया आईना; इंडिया को भी देने लगीं नसीहत

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका रिश्ते बहुत अहम हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन की बढ़ती ताकत के समय भारत को अलग कर दिया गया तो यह अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक गलती होगी. हेली की यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आई, जिससे दोनों देशों के व्यापार में तनाव बढ़ गया. हेली ने हडसन इंस्टीट्यूट के बिल ड्रेक्सेल के साथ मिलकर लिखा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत की साझेदारी सबसे जरूरी है.

अमेरिका-भारत संबंध और रूस का तेल

हेली ने लिखा कि भारत को ट्रंप के रूस के तेल खरीदने संबंधी फिक्र को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए. उन्होंने कहा कि “दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों की दोस्ती और भरोसे का आधार है जो मौजूदा उतार-चढ़ाव को पार करने में मदद कर सकता है.” उन्होंने यह भी बताया कि व्यापार विवाद और रूस के तेल आयात जैसे मुद्दों पर कड़ी बातचीत ज़रूरी है, लेकिन साझा लक्ष्यों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

ट्रंप का तेल विरोध और भारत की भूमिका

हेली ने माना कि ट्रंप सही हैं कि भारत की भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदारी पुतिन के यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रही है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत कोई विरोधी नहीं है और अमेरिका के लिए चीन से जरुरी आपूर्ति श्रृंखलाओं को हटाने में भारत का योगदान अनिवार्य है. उन्होंने लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनने की ओर बढ़ रहा है.

भारत का महत्व और भविष्य

हेली ने कहा कि भारत का महत्व केवल आर्थिक नहीं है. भारत की युवा आबादी, चीन की बढ़ती बुज़ुर्ग जनसंख्या के विपरीत, अमेरिका के लिए रणनीतिक अवसर पैदा करती है. उन्होंने जोर दिया कि भारत का बढ़ना मुक्त दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का समय है. उनका मानना है कि अमेरिका को भारत के साथ downward spiral खत्म करके नए भरोसे और सहयोग का रास्ता खोलना चाहिए.