ट्रंप टैरिफ का असर.. सामान खरीदने गई महिला ने LIVE कैमरे पर दिखाया, क्या-क्या बदल गया

Trump tariff effect: पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने तहलका मचाया हुआ है. अमेरिका में भी इन दिनों इसकी खूब चर्चा है. और अब इसी कड़ी में टैरिफ के असर को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक महिला इंस्टाग्राम यूजर मर्सिडीज चैंडलर ने वॉलमार्ट स्टोर से वीडियो शेयर कर दिखाया कि किस तरह कपड़ों और अन्य सामान के दाम अचानक बढ़ गए हैं. उन्होंने कैमरे पर पुराने प्राइस टैग और नए टैग की तुलना करते हुए दावा किया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सीधा आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है.

ज्यादा दाम चिपका दिए गए..

असल में इस महिला के मुताबिक वॉलमार्ट में कपड़ों के पुराने दाम वाले हिस्से को फाड़कर या ढककर नए.. ज्यादा दाम चिपका दिए गए हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने दिखाया कि पहले 10.98 डॉलर का कपड़ा अब 11.98 डॉलर में बिक रहा है. बच्चों का एक आउटफिट जो पहले 6.98 डॉलर में था, अब 10.98 डॉलर का हो गया है. जबकि एक बैकपैक की कीमत 19.97 डॉलर से बढ़कर 24.97 डॉलर हो गई. उन्होंने कहा कि यकीन नहीं होता तो खुद अपने नजदीकी वॉलमार्ट या टारगेट स्टोर में जाकर देख लीजिए.

टैरिफ की आलोचना की..

वीडियो पर इंस्टाग्राम यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ ने इसे लेकर उलझन जताई कई ने टैरिफ की आलोचना की और कुछ ने व्यंग्य भी किया. एक यूजर ने ट्रंप के चुनावी नारे पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या यह इसके लायक था? क्या अब हम महान बन गए. वहीं एक टारगेट कर्मचारी ने कमेंट में बताया कि वहां भी कुछ दिन पहले से कपड़ों के परफोरेटेड प्राइस टैग हटाए जा रहे हैं.

हालांकि कुछ यूजर्स ने टैरिफ का समर्थन भी किया. एक ने लिखा कि हम टैरिफ से अरबों डॉलर कमा रहे हैं और बदले में हमें एक शर्ट के लिए सिर्फ एक डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है… लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी. कुछ अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह तंज कसने के अंदाज में कमेंट किए हैं. इस तरह इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर गर्म बहस छेड़ दी है.

बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से ही विदेशी देशों पर टैरिफ लगाने को अपनी नीति का अहम हिस्सा बताया है. उनका दावा है कि इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां सुरक्षित रहेंगी. लेकिन आयातित सामान लाने वाली कंपनियों को अब सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है. जिसका सीधा असर अमेरिकी खरीदारों पर पड़ रहा है. हाल ही में ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी टैरिफ बढ़ा दिए हैं. पहले 25% और फिर दोगुना कर 50% कर दिया.

FAQ

Q1: ट्रंप टैरिफ का असर वॉलमार्ट में कैसे दिखा?

Ans: वॉलमार्ट में कपड़ों और सामान के पुराने दाम हटाकर नए. ज्यादा दाम लगाए गए.

Q2: महिला ने वीडियो में क्या दिखाया?

Ans: कपड़ों और बैग की बढ़ी हुई कीमतों के उदाहरण दिखाए.

Q3: क्या लोग टैरिफ का समर्थन कर रहे हैं?

Ans: सोशल मीडिया पर कुछ ने टैरिफ की आलोचना की जबकि कुछ ने इसे सही ठहराया.