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Hindi Newsदुनियादुनिया को चाहे जितनी घुड़की दें ट्रंप, अपने घर में आज से पीयेंगे ‘खून के घूंट’! नहीं चला अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा

दुनिया को चाहे जितनी घुड़की दें ट्रंप, अपने घर में आज से पीयेंगे ‘खून के घूंट’! नहीं चला 'अमेरिका फर्स्ट' का एजेंडा

Trump Tariff Refund to Domestic Businesses: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को चाहे जितनी घुड़की दें, लेकिन वे आज से अपने घर में ‘खून के घूंट’ पीने वाले हैं. उन्होंने जो बोया था, अब उन्हें उसे काटना होगा. इन सब परिस्थितियों के बीच भारत शांत है लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कराहट है, जो जीत की कहानी बयां कर रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:27 AM IST
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Trump Tariff Refund to Domestic Businesses in US Starts Today: अपने टैरिफ नीति को हथियार बनाकर दुनिया में दबदबा बनाने की सोच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है. वे आज से ‘खून के घूंट’ पीने वाले हैं. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन आज से अपने घरेलू आयातकों को अरबों डॉलर के टैरिफ की वापसी शुरू करने जा रहा है. सरकार ने कुल 165-175 अरब डॉलर टैरिफ वसूला था, जिसे अब वापस किया जाना है. अमेरिका में आज से टैक्स भुगतान का नया ऑनलाइन सिस्टम CAPE चालू हो रहा है और यह भुगतान भी आज से ही शुरू होगा. 

यह मामला केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के व्यापार पर भी पड़ने वाला है. लेकिन सवाल है कि क्या इस फैसले से भारत को भी कुछ फायदा होने जा रहा है या नहीं और अगर हां तो क्या लाभ होगा?

ट्रंप ने किस आधार पर लगाया था टैरिफ?

इस फैसले के भारत पर फैसले से पहले जान लेते हैं कि ट्रंप ने आखिर किस आधार पर दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया था? दरअसल, ऐसा करने के लिए ट्रंप ने अपने देश के इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर्स एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया था. यह कानून मूल रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था. हालांकि, ट्रंप ने इसे दूसरे देशों के कान ऐंठने के लिए 'ट्रेड टूल' के रूप में इस्तेमाल किया. ऐसा करके वे कथित रूप से विदेशी आयात महंगा करके अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे. 

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लेकिन, इस फैसले ने अमेरिकी कारोबारियों की कमर तोड़ दी. वे जिस माल को दूसरे देशों से मंगवाते थे, वह टैरिफ लगने की वजह से एकाएक बेहद महंगा हो गया. खास बात ये है कि इस टैरिफ का भुगतान भी उन्हें ही करना पड़ा. जिससे वे आर्थिक संकट में फंसते चले गए. उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर किया खारिज?

लंबी सुनवाई के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि IEEPA का टैरिफ टूल के रूप में इस्तेमाल करना ठीक नहीं था. इसके साथ ही अदालत ने ट्रंप के आदेश को गैर-कानूनी बताते हुए 24 फरवरी 2026 को खारिज कर दिया. साथ ही सरकार को आदेश दिया गया कि वह अमेरिकी आयातकों से वसूले गए टैरिफ को उन्हें वापस लौटाए. यह रकम रकम अरबों डॉलर में बताई जा रही है.

ट्रंप प्रशासन की रणनीति हुई फ्लॉप

अदालत के इस फैसले के बाद अमेरिका में बड़ी संख्या में आयातक और कंपनियां सरकार को ऑनलाइन आवेदन करके रिफंड की मांग रहे हैं. चूंकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. इसलिए सरकार को न चाहते हुए भी उन्हें वसूले गए टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा. इसकी वजह से ट्रंप प्रशासन पर वित्तीय और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव बढ़ गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप ने जिस नीति को अपनी ताकत के रूप में पेश किया था, वही अब उनके लिए घरेलू चुनौती बन गई है.

नहीं चल पाया 'अमेरिका फर्स्ट' का एजेंडा

ट्रंप ने अपने 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए टैरिफ नीति को एक अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था. उन्होंने भारत, चीन, यूरोप समेत तमाम देशों पर टैरिफ का हंटर जमकर चलाया. लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी आर्थिक नीतियों की कानूनी वैधता पर सवाल उठने लगे. खासकर टैरिफ का असली बोझ उठाने वाला अमेरिका का कारोबारी वर्ग उसने बेहद खफा हो गया और अब अपनी अरबों डॉलर की रकम वापस मांग रहा है. इससे ट्रंप की सख्त छवि को भी झटका लगा है, खासकर ऐसे वक्त में जब वे वैश्विक नेतृत्व का दावा कर हों.

क्या भारत के एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा?

भारत के लिए यह स्थिति फायदेमंद तो है, लेकिन उसे इसका लाभ सीधे तौर पर नहीं मिलने वाला है. असल में यूएस को एक्सपोर्ट करने वाले भारतीय निर्यातकों को कोई सीधा पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातकों ने किया था. इसके बावजूद, इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने की संभावना जताई जा रही है. 

क्या इस झटके से ट्रंप सीखेंगे कोई सबक?

इसकी वजह ये है कि जब अमेरिकी आयातकों को रिफंड मिलेगा तो उनकी लागत कम हो जाएगा. इसके बाद वे भारत जैसे देशों से ज्यादा माल खरीद सकते हैं, जिससे वहां पर भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है. इसके साथ ही  मांग बढ़ने का असर भारत के रोजगार-धंधों पर भी पढ़ सकता है. टैरिफ की वजह से नुकसान झेल रही भारतीय इकाइयां अब ऑर्डर मिलने पर फिर से ग्रोथ के पुराने स्तर को वापस पा सकती है. कुल मिलाकर, दुनिया को घुड़की देने वाले ट्रंप के लिए यह एक ऐसा सबक है, जो उन्हें दुनिया के प्रति ज्यादा सहनशील या कट्टर बनाने की ओर प्रशस्त कर सकता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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