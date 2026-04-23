DNA: 'नाइस' के लिए मौज, 'नॉटी' के लिए सजा... ईरान से जंग के बीच किसकी हिटलिस्ट बना रहे ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं बल्कि वो अमेरिका के पुराने मित्रों को भी खुद से दूर कर रहे हैं. ईरान से युद्ध नहीं जीत पाने वाले ट्रंप इन दिनों व्हाइट हाउस में बैठकर हिटलिस्ट बना रहे हैं. ये हिटलिस्ट उन देशों की है जिन्होंने ईरान वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया. इसके साथ ही ट्रंप एक ऐसी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं जिसमें उन देशों को रखा जाएगा..जो अमेरिका के साथ हैं.

इस प्रोसेस को बकायदा नाम दिया गया है. नाम है- नाइस एंड नॉटी. अब हम, ट्रंप की इसी नाइस एंड नॉटी लिस्ट का विश्लेषण करने वाले हैं.

ट्रंप बदलेंगे राजनीतिक खेमाबंदी

ट्रंप सरकार ने अपनी रणनीतिक खेमाबंदी को बदलने का फैसला कर लिया है . नई नीति के तहत जिन मित्र देशों ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया है उन्हें नॉटी की कैटेगरी में रखा जाएगा. और जिन देशों ने युद्ध में ट्रंप का समर्थन किया है उन्हें नाइस कहा जाएगा.

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नाइस कैटेगरी वाले देशों के साथ अमेरिका अपना आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाएगा जबकि नॉटी यानी मदद ना करने वाले देशों से अमेरिका अपने सहयोग में कटौती करेगा.

जिन्होंने मदद की वो नाइस देश

सबसे पहले उन देशों की बात करते हैं जो आज ट्रंप की नजर में नाइस यानी अच्छे हो गए हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर वो अरब देश हैं, जिन्होंने ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज को अपने सैन्य अड्डे और दूसरी किस्म की मदद दी है.

ईरान के पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान UAE को हुआ है. अमेरिका ने UAE को बड़ा आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर दिया है. सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन को अमेरिका ने नई ड्रोन रोधी तकनीक देना शुरु कर दिया है. इसके साथ ही साथ बहरीन और ओमान को भी अमेरिका से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है.

कई और देश नाइस लिस्ट में शामिल

ट्रंप की इस नाइस लिस्ट में अरब देशों के साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के देशों का भी नाम है. रोमानिया, एस्टोनिया और लातविया जैसे देशों ने ईरान युद्ध में ट्रंप को राजनीतिक और सैन्य सहयोग दिया है. इस मदद के बदले ट्रंप से इन देशों को क्या मिलेगा. इसका एक इशारा अमेरिका के रक्षामंत्री पीट हेगसेथ ने दे दिया है.

एक मीडिया इंटरव्यू में हेगसेथ ने कहा है - पूर्वी यूरोप और खासकर बाल्टिक के देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि सैन्य सहयोग के क्षेत्र में हमारे इन मित्रों को खास दर्जा दिया जाएगा. पूर्वी यूरोप के देशों ने नाटो में अपनी फंडिंग का हिस्सा बढ़ाने पर भी सहमति जता दी है. इस फैसले के बाद इन देशों की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पहले से कही ज्यादा बढ़ गई है.

नाटो को लेकर ट्रंप का बदला रुख

ट्रंप सरकार की ये प्रतिक्रिया बताती है कि नाटो को लेकर अब ट्रंप का रुख बदल गया है. पारंपरिक पश्चिमी यूरोपीय देशों से दूरी बनाकर ट्रंप अब पूर्वी यूरोप में सैन्य निवेश बढ़ाना चाहते हैं. ट्रंप की नाइस लिस्ट आपने समझ ली. अब एक नजर ट्रंप की नॉटी लिस्ट पर भी डालते हैं. ये वो देश हैं जिन्होंने ईरान युद्ध में ट्रंप से नजर फेर ली थीं.

इन देशों में सबसे ऊपर हैं इटली और फ्रांस, जिन्होंने खुलेआम ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध किया है. नाटो के एक और सदस्य स्पेन ने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया है. स्पेन ने तो अमेरिकी वायुसेना को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई अड्डे भी नहीं दिए थे. दूसरे विश्वयुद्ध से अमेरिका के साथ चलने वाले ब्रिटेन ने भी ईरान के युद्ध में सीमित मदद ही की है.

किसी पश्चिमी यूरोपीय देश ने नहीं की मदद

अगर जर्मनी को छोड़ दें तो किसी भी पश्चिमी यूरोपीय देश ने सीधे तौर पर अमेरिका की मदद नहीं की है. इसी वजह से ट्रंप ने इन देशों को नॉटी की लिस्ट में रखा है. पश्चिमी यूरोपीय देशो पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक हो चुकी है. ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के जिस युद्ध में पश्चिमी देश अपने सैन्य संसाधन झोंक रहे हैं. उस युद्ध में अमेरिकी फौजी कभी नहीं उतरेंगे.

इतना ही नहीं ट्रंप ने यूक्रेन को जून 2026 तक रूस के साथ युद्धविराम करने के लिए भी कह दिया है. यानी ट्रंप ने पश्चिमी यूरोप के देशों को बता दिया है कि ईरान का बदला वो यूक्रेन के मोर्चे पर लेंगे. अमेरिकी सैन्य हलकों में ये भी चर्चा है कि ट्रंप सिर्फ यूक्रेन के मुद्दे तक ही नहीं रुकेंगे.

वेस्टर्न यूरोप में घटेगी यूएस सैनिकों की संख्या

अमेरिकी विशेषज्ञ ये तय मान रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की तादाद में भारी कमी की जाएगी. इसके साथ ही साथ ट्रंप ने पश्चिमी देशों में स्थित कुछ अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने का भी फैसला कर लिया है. ट्रंप सरकार के वरिष्ठ सदस्य ये भी कह रहे हैं कि मदद ना देने वाले कथित मित्रों के साथ हथियारों की डील भी बंद कर दी जाए.

ये सभी कदम पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डालेंगे. अमेरिकी सैन्य मदद में कटौती से इन देशों पर रूस की तरफ से हमले का खतरा बढ़ जाएगा. ये घटनाएं बताती हैं कि पश्चिमी देशों की इसी दुखती नब्ज को ट्रंप ने दबा दिया है. ट्रंप की इस नाइस एंड नॉटी पॉलिसी को देखकर चाणक्य नीति का एक श्लोक याद आ जाता है.

आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे. राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव: इसका अर्थ है कि जो विपत्ति या संकट काल में साथ खड़ा रहे उसे ही एक राजा को मित्र मानना चाहिए. जो संकट में साथ नहीं दे वो मित्र नहीं माना जा सकता और इसी वजह से राजा का कर्तव्य है कि वो उस मदद ना करने वाले मित्र को दंड दे .

नॉटी देशों को मिलेगी सजा

ट्रंप ने अपने नाइस और नॉटी देशों को फायदा और सजा देने का फैसला कर लिया है. इसके साथ ही साथ ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप का दावा है कि इस जुमे यानी शुक्रवार तक ईरान युद्ध पर खुशखबरी आने वाली है.

हालांकि ऐसे दावे ट्रंप पहले भी कर चुके हैं लेकिन अगर ट्रंप की ये गुड न्यूज सही साबित हुई तो तेल और गैस की किल्लत से जूझती दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी. या फिर हो सकता है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल कराने वाला स्टंट हो.