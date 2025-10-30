Advertisement
तत्काल अमेरिकी परमाणु हथियारों का टेस्ट करो... पुतिन ने लगाई ऐसी आग, धधक उठे ट्रंप, सीधा न्यूक्लियर 'जंग' पर उतरे?

Trump says US. to start nuclear weapons testing: पुतिन के देश ने पोसाइडन टारपीडो और बुरेवेस्टनिक मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया में आग लगा दी है. इसकी सबसे बड़ी चोट ट्रंप के सीने पर लगी है. हालात यह हो गए हैं कि भड़के ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को तुरंत न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 30, 2025, 10:23 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

US start nuclear weapons testing after Russia recent advancements: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा आदेश देते हुए घोषणा की है. जिसके बाद पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा हो रही है. ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अपने परमाणु हथियार परीक्षण कार्यक्रमों को तेज करने का आदेश दे दिया है. ट्रंप का आदेश ऐसे अचानक नहीं हुआ है. इसके पीछे है रूस. आप इससे पहले दिमाग लगाएं, हम आपको बता दें कि ट्रंप का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब रूस ने हाल ही में परमाणु-संचालित पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन और परमाणु-सक्षम क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षणों का दावा किया है. तभी से ट्रंप भड़के हुए हैं. आइए समझते हैं पूरी बात.

ट्रंप का सरप्राइज ऐलान, हेलीकॉप्टर से पोस्ट!
30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप मरीन वन हेलीकॉप्टर में सवार होकर शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे. तभी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक बम फोड़ा दिया. जिसमें लिखा "अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण, मैंने युद्ध विभाग को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है." इस पोस्ट में रूस और चीन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था. ट्रंप ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं, और उन्होंने "मौजूदा हथियारों का पूर्ण नवीनीकरण और नवीनीकरण" करने के अपने प्रयासों की सराहना की. उन्होंने आगे कहा कि "रूस दूसरे स्थान पर है, और चीन काफ़ी दूर तीसरे स्थान पर है, लेकिन पांच सालों में यह बराबरी पर आ जाएगा."

रूस ने कैसे ट्रंप के सीने में लगाई आग?
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूस ने एक नए परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम अंडरवाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और घोषणा की है कि इस नए हथियार को रोका नहीं जा सकता इंटरसेप्ट किया जा सकता है. पुतिन का यह बयान, जो एक नए परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की प्रशंसा करने के तीन दिन बाद आया है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और संदेश था कि रूस किसी से डरने वाला नहीं. एक तरफ रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा है.  दूसरी तरफ चीन ने पिछले 5 साल में अपना न्यूक्लियर ताकत को दोगुना कर है. सितंबर में चीन का विजय दिवस परेड में 5 नए न्यूक्लियर कैपेबल हथियार दिखे, जो अमेरिका तक मार सकते हैं. यानी अब ट्रंप के सामने है दुनिया में नंबर वन बने रहने का. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

