क्या ऑटोपेन से किया हस्ताक्षर वैध है? ट्रम्प के आरोपों के बाद फिर चर्चा में आया अमेरिकी राष्ट्रपति का ‘मशीनी सिग्नेचर’

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि जो बाइडेन द्वारा ऑटोपेन से हस्ताक्षरित सभी दस्तावेज अब अमान्य हैं, जबकि विशेषज्ञों इसे कानूनी रूप से अव्यवहारिक बताया है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ऑटोपेन क्या है और कब से अमेरिकी राष्ट्रपति इसे प्रयोग कर रहे है और क्या ये एक लीगल सिग्नेचर है या नहीं...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:11 AM IST
Autopen Signature Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर जो बाइडेन के कार्यकाल में उपयोग किए गए ऑटोपेन (Autopen) को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. शुक्रवार को जारी एक बयान में ट्रम्प ने दावा किया कि बाइडेन द्वारा ऑटोपेन से हस्ताक्षरित सभी दस्तावेज अब समाप्त हो चुके हैं और उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं रह गया है. हालांकि, विशेषज्ञों ने इसे कानूनी रूप से बेहद अव्यवहारिक बताया है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ऑटोपेन क्या है और कब से अमेरिकी राष्ट्रपति इसे प्रयोग कर रहे है और क्या ये एक लीगल सिग्नेचर है या नहीं...

जानकारी के अनुसार, ऑटोपेन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग में किए गए हस्ताक्षर को फिर से बना सकता है. बता दें, मशीन में पहले उस व्यक्ति के हस्ताक्षर का प्रोफाइल रिकॉर्ड किया जाता है. फिर मशीन में लगे पेन या स्टाइलस की मदद से उसी प्रोफाइल के अनुसार हस्ताक्षर को नए दस्तावेजों पर उतारा जाता है. जिसके कारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर असली जैसा दिखता है लेकिन असल में वह मशीन द्वारा बना होता है.

जानकारी के अनुसार, आधुनिक ऑटोपेन डिवाइस 1930-1940 में विकसित किया गया था. 1940 के दशक के दौरान अमेरिकी सरकार की जरूरतों को देखते हुए इसे इस्तेमाल में लिया जाने लगा. अमेरिकी नेताओं और संयुक्त रूप से राष्ट्रपति कार्यालयों ने इसे कई दशकों तक इस्तेमाल किया है. जानकरी के अनुसार, हैरी एस. ट्रूमैन (Harry S. Truman) को पहला राष्ट्रपति माना जाता है जिन्होंने नियमित कामों में ऑटोपेन का उपयोग किया था लेकिन औपचारिक कानून या विधायी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए इससे पहले इस्तेमाल आम नहीं था. जानकारी के अनुसार, बराक ओबामा (Barack Obama) ने 2011 में विदेश यात्रा के दौरान ऑटोपेन के जरिए एक विधेयक (Patriot Act extension) पर हस्ताक्षर किया था. यही वह पहला पल माना जाता है जब ऑटोपेन से राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को कानून बनाया था.

क्या अमेरिका में ऑटोपेन द्वारा किया गया हस्ताक्षर वैध है?

जानकारी के अनुसार, अमेरिका में मूल रूप से ऑटोपेन द्वारा किया गया हस्ताक्षर कानूनी रूप से वैध माना जाता है बशर्ते कि वह राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई हो. जानकारी के अनुसार, 2005 में, US Department of Justice के कानूनी विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को स्वयं दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है; यदि राष्ट्रपति पहले से दस्तावेज को मंजूरी दे चुका हो और ऑटोपेन के जरिए हस्ताक्षर करने को निर्देशित करे तो वह दस्तावेज वैध रहेगा. दरअसल, कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दशकों से ऑटोपेन का उपयोग किया है और इससे बने दस्तावेजों को कभी अदालत या सरकार ने अस्वीकार नहीं किया यानी उन्हें अवैध नहीं माना गया.

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

Donald Trump-Joe Biden Controversy

