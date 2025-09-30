Advertisement
ट्रंप ने PM शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर के फिर पढ़े कसीदे, गाजा में सीजफायर प्लान पर कितने मुस्लिम देशों को दिया धन्यवाद?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पाक लीडर्स शुरू से ही इस प्लान के साथ हैं और 100% सपोर्ट कर रहे हैं. जानें पूरी खबर.

Sep 30, 2025, 08:49 AM IST
ट्रंप ने PM शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर के फिर पढ़े कसीदे, गाजा में सीजफायर प्लान पर कितने मुस्लिम देशों को दिया धन्यवाद?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा में चल रहे इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने वाली अपनी 20-सूत्री शांति योजना का ऐलान किया है. इस मौके पर उन्होंने कई अरब देशों के नेताओं के साथ-साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खूब तारीफ की है. ट्रंप ने कहा कि पाक लीडर्स शुरू से ही इस प्लान के साथ खड़े हैं. यह बयान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में आया है. जहां ट्रंप ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सपोर्ट का जिक्र किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा शांति योजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा की है. ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना की घोषणा के बाद एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए की है. ब्रीफिंग के दौरान, ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अरब नेताओं की शांति योजना में उनके योगदान और सुझावों के लिए प्रशंसा की है. व्हाइट हाउस इस योजना को नए गाजा के पुनर्विकास के लिए आगे बढ़ा रहा है.

शांति योजना में विश्व नेताओं के समर्थन की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं इस प्रस्ताव को विकसित करने में उनके अपार समर्थन के लिए कई अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ... सऊदी अरब, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन के राजा... तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मेरी बैठकें और बातचीत, हम सब साथ थे."

पाकिस्तानी नेताओं के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वे शुरू से ही हमारे साथ थे. उन्होंने बस एक बयान जारी किया कि उन्हें इस समझौते पर पूरा विश्वास है.

ट्रंप ने ब्रीफिंग में कहा, "जब मैं घूम रहा था, तभी यह योजना पाकिस्तान की तरफ से सामने आई. उन्होंने (अधिकारियों ने) कहा, 'सर, आपके पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की ओर से एक बड़ा नोटिस है' कि वे इसका 100% समर्थन करते हैं."

ट्रंप ने शहबाज और मुनीर की प्रशंसा की
इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ़्ते ओवल ऑफिस में होने वाली बैठक से पहले शहबाज शरीफ़ और असीम मुनीर की तारीफ़ करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया था. बैठक से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी, दोनों वे आ रहे हैं. और हो सकता है कि वे अभी इसी कमरे में मौजूद हों. संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई यह बैठक, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की उच्च-स्तरीय बैठकों की सबसे ताजा बैठक थी. शरीफ, असीम मुनीर के साथ गुरुवार को ट्रंप के साथ बैठक के लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी की एक संक्षिप्त यात्रा पर आए थे.

ट्रंप अब पाकिस्तान को लग रहा प्यारा
ट्रंप का यह बयान पाक-अमेरिका रिश्तों में सुधार का संकेत है. पहले ट्रंप पाकिस्तान को 'टेररिस्ट सेफ हेवन' कहते थे, लेकिन अब ट्रेड और शांति पर फोकस है. पाक ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया है. पाकिस्तान की हर तरह से एक ही चाल है किसी तरह ट्रंप खुश रहें और पाकिस्तान के तरफ उनका झुकाव बना रहे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान आर्थिक दबाव में है। IMF लोन और ट्रेड के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है.

शहबाज-मुनीर ट्रंप के पैरों में लोट रहे?

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रूख पर लोग विरोध जता रहे हैं. एक एक यूजर ने अपने एक्स पर तभी लिखा कि पाकिस्तान इज़राइल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है.सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान समझौते में शामिल होने पर सहमति जताई है. यह निर्णय बिना किसी सार्वजनिक बहस और संसदीय अनुमोदन के लिया जा रहा है, और यह पाकिस्तान द्वारा दशकों से फिलिस्तीन के लिए दिए जा रहे समर्थन के बिल्कुल विपरीत है. जो धार्मिक हस्तियां कभी इज़राइल की निंदा करती थीं, वे अब चुप हैं या इसमें शामिल हैं.

एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ट्रंप की गाजा शांति योजना की शहबाज शरीफ़ द्वारा बेशर्मी से की गई तारीफ़,फ़िलिस्तीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ विश्वासघात है. गाजा में बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहीं वे कब्ज़ा करने वाले के एजेंडे की तारीफ़ कर रहे हैं. पाकिस्तान का रुख़ साफ़ है. फ़िलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने तक इज़राइल को मान्यता नहीं.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Donlad Trump

