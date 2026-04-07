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Hindi NewsदुनियाMiddle East War: सभ्यता मिटाने वाली ट्रंप की धमकी किस ओर करती है इशारा, क्या 8 दशक पुराना मंजर फिर दुनिया देखेगी?

Middle East War: सभ्यता मिटाने वाली ट्रंप की धमकी किस ओर करती है इशारा, क्या 8 दशक पुराना मंजर फिर दुनिया देखेगी?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा कि आज की रात एक सभ्यता समाप्त होने जा रही है. ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की योजना तो नहीं बना रहा है. इस बीच लोगों को 8 दशक पुराना मंजर याद आ गया है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:43 PM IST
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Middle East War: सभ्यता मिटाने वाली ट्रंप की धमकी किस ओर करती है इशारा, क्या 8 दशक पुराना मंजर फिर दुनिया देखेगी?

Donald Trump new Threat: पश्चिम एशिया में पिछले 6 हफ्तों से युद्ध जारी है. इजरायल-अमेरिका लगातार ईरान पर कहर बरपा रहे हैं. इस बीच गत रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की मोहलत दी थी और समझौता करने को कहा था. लेकिन तेहरान ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया. अल्टीमेटम की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला. ईरान के कई रेलवे ब्रिज, सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया. 

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त धमकी देते हुए कहा कि आज रात ईरान समाप्त हो जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. ट्रंप की इस धमकी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमरिका ईरान पर परमाणु हमला करने जा रहा है. जैसे ही ट्रंप की ये नई धमकी सामने आई, लोगों को 8 दशक पुराना मंजर याद आ गया. 

जब अमेरिका ने जापान पर किया था हमला 

द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों को निशाना बनाया और परमाणु बम गिराए. अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था. इस अमेरिकी हमले में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी. यह सदी की सबसे बड़ी क्षति थी. परमाणु हमले का असर आज तक दिखता है. ट्रंप के सभ्यता मिटाने वाले बयान के बाद लोगों के जेहन में यह 80 साल पुरानी घटना की तस्वीर दिखने लगी. अगर वास्तव में अमेरिका कोई ऐसा फैसला लेता है, तो यह एक बड़ी तबाही को न्योता होगा. 

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पहले जानिए ट्रंप ने क्या कहा? 

ईरान को समझौता के लिए दिए गए अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए. अमेरिका ने ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. हालांकि, अब जब हमारे यहां 'पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन' हो गया है, जहां अलग, अधिक समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है; कौन जाने? हमें आज रात पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. 47 सालों की जबरदस्ती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा. ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो!

जेहन में क्यों आया 8 दशक पुराना मंजर 

जैसे की ट्रंप ने सभ्यता मिटाने वाली धमकी दी है, लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं किया अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को समझौता करने के लिए चेतावनी दी है, बावजूद इसके तेहरान के कान पर जूं नहीं रेंगता नजर आया है. दुनियाभर के अलग-अलग देशों में स्थित ईरानी दूतावास के एक्स हैंडल से ट्रंप की धमकियों का मजाक उड़ाया गया, तो वहीं IRGC ने कुछ मिसाइलों पर ट्रंप के लिए संदेश लिखकर हमला भी किया. ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के किसी भी बयान या धमकी से ईरान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ट्रंप युद्ध में किसी भी हद जाने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि लोगों को ट्रंप के बयान के बाद आठ दशक पुराना मंजर याद आने लगा है. 

(यह भी पढ़ें: मैं भी दे दूंगा अपनी कुर्बानी...प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान का पैगाम- 1.4 करोड़ ईरानी मुल्‍क के लिए शहादत देने को तैयार)

80 साल पहले जापान पर परमाणु हमला 

गौतरलब है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे, इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी. इसके बाद जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्ण कर दिया था.  अमेरिका की ओर से पहला हमला 6 अगस्त  को किया गया और दूसरा हमला 9 अगस्त  को हिरोशिमा में किया गया. इस भीषण तबाही के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की. बता दें कि किसी भी युद्ध में यह पहली बार था,परमाणु हथियारों इस्तेमाल किया गया. लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां बन रही हैं, उससे भी परमाणु हमले की आशंका जताई जाने लगी है, खासकर जब ट्रंप ने सभ्यता मिटाने वाली धमकी दी है.  

कितना हुआ था नुकसान 

जापान पर हुए परमाणु हमले में भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ था. बम के गिरने के तुरंत बाद 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई. इसके अलावा पूरा शहर मानों राख में तब्दील हो गया था. पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस हो गया था, जिसको फिर से खड़ा करने में कई दशक का समय लगा. हमले के बाद रेडिएशन भी फैला जिसका असर आज तक वहां के लोगों पर पड़ रहा है.  बमबारी से बचे लोगों में रेडिएशन की वजह से सालों तक ल्यूकेमिया, कैंसर और अन्य बीमारियां होती रहीं. अस्पताल, स्कूल, रेलवे और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई.

(यह भी पढ़ें: ईरान का 'समुद्री दैत्य' कर रहा होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी, कैसे करता है वार? US की नींद उड़ी)

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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