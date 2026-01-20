'मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा…', गाजा के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को फ्रांस ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप, मैक्रों का प्राइवेट मैसेज पर दिया लीक, उसमें क्या लिखा?

Trump Shares Macron Private Message: अमेरिका और फ्रांस के बीच एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव खुलकर सामने आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वह फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं. ट्रंप की यह नाराजगी फ्रांस के उस फैसले के बाद सामने आई, जिसमें उसने ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने से इनकार कर दिया.

क्या है ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’?

‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इसका मकसद युद्ध प्रभावित इलाकों, खासतौर पर गाजा के पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया की निगरानी करना है. हालांकि फ्रांस का कहना है कि इस बोर्ड का दायरा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है और यह उसकी विदेश नीति के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता.

ट्रंप का सख्त बयान

ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैं उसकी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा. तब वह खुद जुड़ जाएगा. वैसे उसे मजबूरी नहीं है.” यह बयान सीधे तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को लेकर दिया गया, जिसने पूरे मामले को और गरमा दिया.

मैक्रों का प्राइवेट मैसेज क्यों हुआ वायरल?

ट्रंप ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर मैक्रों का एक निजी संदेश साझा कर दिया. इस मैसेज में मैक्रों ने लिखा था कि ईरान और सीरिया जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की सोच काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के रुख को वह समझ नहीं पा रहे हैं.

मैक्रों ने ट्रंप को दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुलाकात और डिनर का न्योता भी दिया था.

फ्रांस ने अमेरिका पर कसा तंज

इस पूरे विवाद के बीच फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका की नीति का मजाक उड़ाया. सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए कहा गया कि “अगर भविष्य में कभी आग लग सकती है, तो बेहतर है अभी ही घर जला दिया जाए.” इस व्यंग्य को सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन की सोच से जोड़कर देखा गया.

फ्रांस की दो टूक

फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि टैरिफ की धमकी “अस्वीकार्य और बेअसर” है. फ्रांस का कहना है कि किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए आर्थिक दबाव बनाना सही तरीका नहीं हो सकता.