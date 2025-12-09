बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा अमेरिका! हालात इतने बदतर 'जंग' के लिए उतारू हो गए ट्रंप, 81 साल पहले क्या हुई थी मेक्सिको से डील?

Trump threatens Mexico over water dispute: अमेरिका के टेक्सास इलाके में पानी का संकट इतना गहरा हो गया है कि किसान अपनी फसलें सूखते देख रहे हैं. रियो ग्रांडे नदी का पानी घटता जा रहा है, और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को सख्त चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर 1944 की पानी बंटवारे की पुरानी डील का पालन नहीं किया गया, तो मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 5% अतिरिक्त टैरिफ (आयात शुल्क) लगा देंगे. ट्रंप का यह बयान टेक्सास के किसानों की बेबसी को देखते हुए आया है, जहां सूखे ने लाखों एकड़ खेतों को बर्बाद कर दिया है. क्या यह सिर्फ पानी का विवाद है या ट्रंप मेक्सिको के साथ व्यापारिक जंग छेड़ने को तैयार हैं? समझते हैं पूरा मामला.

81 साल पहले क्या हुई थी वो ऐतिहासिक डील?

1944 में अमेरिका और मेक्सिको ने एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 'यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ द कोलोराडो एंड टिजुआना रिवर्स एंड ऑफ द रियो ग्रांडे' कहा जाता है. यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब दोनों देशों ने सीमा पार नदियों के पानी को शांतिपूर्ण तरीके से बांटने का फैसला लिया. जिसमें कुछ मुख्य बातें कही गई थी. जैसे

रियो ग्रांडे का पानी: मेक्सिको को हर 5 साल में अमेरिका को 17.5 लाख एकड़-फीट पानी रियो ग्रांडे नदी से देना होता है. यह टेक्सास के किसानों के लिए जान है, क्योंकि वे गेहूं, कपास, मक्का और पशुपालन पर निर्भर हैं.

कोलोराडो नदी का हिसाब: बदले में अमेरिका मेक्सिको को हर साल 15 लाख एकड़-फीट पानी देता है. लेकिन सूखे की वजह से अमेरिका ने हाल ही में मेक्सिको का एक अनुरोध ठुकरा दिया, जो 81 सालों में पहली बार हुआ.

यह डील इंटरनेशनल बाउंड्री एंड वॉटर कमीशन (IBWC) के जरिए चलाई जाती है, जो दोनों देशों के इंजीनियरों से बनी है. संधि का मकसद था सीमा पर स्वच्छता और पानी की बराबरी सुनिश्चित करना, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और सूखे ने इसे उलझा दिया है.

ट्रंप का गुस्सा क्यों भड़का, टेक्सास में हालात क्या हैं?

ट्रंप ने 8 दिसंबर को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया: “मेक्सिको पिछले 5 साल से संधि तोड़ रहा है. अभी 8 लाख एकड़-फीट से ज्यादा पानी बकाया है. हमारे टेक्सास के खूबसूरत फसलें और पशु बर्बाद हो रहे हैं. 31 दिसंबर तक 2 लाख एकड़-फीट पानी दो, वरना 5% टैरिफ लगेगा. टेक्सास में हालात खराब हैं. रियो ग्रांडे बेसिन में पानी इतना कम हो गया है कि नदी के लंबे हिस्से सूखे पड़े हैं. एक हालिया स्टडी के मुताबिक, 2000 से 2019 के बीच सूखे ने टेक्सास और न्यू मैक्सिको में 49% खेती की जमीन खत्म कर दी. किसान भूजल पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन भूजल भी तेजी से घट रहा है. कृषि 87% पानी इस्तेमाल करती है, और 15 मिलियन लोग पीने के पानी पर निर्भर हैं. USDA ने मार्च 2025 में 280 मिलियन डॉलर की मदद दी, लेकिन किसान कहते हैं कि यह काफी नहीं. गन्ना की आखिरी मिल 2024 में बंद हो गई, और साइट्रस, कपास जैसी फसलें खतरे में हैं. सूखे ने 500 मिलियन डॉलर का नुकसान किया है.

मेक्सिको का पक्ष: सूखा ही असली दुश्मन है?

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने जवाब दिया: “हमारे यहां 3 साल से भयंकर सूखा है, फिर भी जितना पानी था, उतना दिया. हमने अमेरिका को शॉर्ट-टर्म प्लान भेजा है. हमारे मंत्री तुरंत बात करेंगे. समझौता जरूर होगा.” मेक्सिको का कहना है कि रियो कोन्चोस नदी से पानी आता है, लेकिन सूखे ने उसे भी सूखा दिया. IBWC के डेटा से पता चलता है कि मेक्सिको ने सिर्फ 30% पानी दिया है. लेकिन वे कहते हैं कि संधि में सूखे के लिए छूट है अगर अपना पानी पूरा न हो, तो देरी हो सकती है.

क्या ट्रंप की 'जंग' व्यापार तक फैलेगी?

ट्रंप का यह रुख नया नहीं. अप्रैल 2025 में भी उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी. अब दूसरा टर्म शुरू होते ही फिर वही. विशेषज्ञ कहते हैं कि 5% टैरिफ USMCA व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकता है. टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने कहा, “मेक्सिको को जवाबदेह बनाना जरूरी है.” लेकिन कुछ का मानना है कि सैनिटेशन और पानी के मुद्दों को जोड़ना गलत है. अभी दुनिया देख रही है कि 31 दिसंबर तक क्या होता है. अगर पानी नहीं आया, तो नया साल टैरिफ के साथ शुरू हो सकता है. लेकिन दोनों देशों के लिए सूखा ही सबसे बड़ा दुश्मन है.