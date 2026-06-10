'ईरान ने मौका खो दिया, अब भुगतने होंगे परिणाम...,' समझौता न होने पर खिसियाए ट्रंप, तेहरान को दी नेस्तानाबूत करने की धमकी

World News: पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी जारी है. अमेरिका-ईरान के बीच मार्च 2026 से चल रहे संघर्ष का अबतक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. वहीं ईरान की ओर से समझौते पर लगातार देरी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं.
नाराज ट्रंप ने बुधवार ( 10 जून 2026) को संकेत दिया कि तेहरान के खिलाफ जल्द ही और सैन्य कार्रवाई हो सकती है. उनका यह बयान अमेरिका की ओर से जवाबी हमलों में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद सामने आया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते ट्रंप पावर प्लांट्स और पुल समेत कई बड़ी ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का आदेश देने के करीब हैं. ट्रंप के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि व्हाइट हाउस हाल ही में सैन्य अभियानों के बाद ईरान पर अतिरिक्त दबाव डालने पर विचार कर रहा है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ईरान पर बातचीत में देरी करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि तेहरान को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे.
ट्रंप ने लिखा,' ईरान की सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. इसकी अधिकतर सेना, जैसे कि नेवी और एयरफोर्स अब बची ही नहीं है. वे पूरी तरह से हार चुके हैं. ईरान केवल बातें करता है और कोई काम नहीं करता. मिडिल ईस्ट का दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है. उन्होंने एक ऐसी डील पर बातचीत करने में बेहद ज्यादा समय लगा दिया, जो उनके लिए काफी अच्छी हो सकती थी. अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप.'
ट्रंप की ये ताजा टिप्पणी मंगलवार ( 9 जून 2026) की रात ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आई है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत रुक-रुक कर जारी रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस स्पीड को लेकर लगातार निराशा जाहिर की है. उनकी हालिया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो वाशिंगटन ईरान पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है. ट्रंप की ओर से पावर प्लांट्स और पुलों समेत ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमलों की संभावना उनके बयानबाजी में एक अहम बढ़ोत्तरी दर्शाती है. यह दोनों देशों के बीच टकराव के अगले चरण के बारे में सवाल खड़े करती है.