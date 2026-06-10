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'ईरान ने मौका खो दिया, अब भुगतने होंगे परिणाम...,' समझौता न होने पर खिसियाए ट्रंप, तेहरान को दी नेस्तानाबूत करने की धमकी

West Asia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कोई समझौता न होने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने संकेत दिया की अगर दोनों देशों के बीच समाधान न निकले तो उसके खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई हो सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 10, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:46 PM IST
'ईरान ने मौका खो दिया, अब भुगतने होंगे परिणाम...,' समझौता न होने पर खिसियाए ट्रंप, तेहरान को दी नेस्तानाबूत करने की धमकी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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