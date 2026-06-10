'ईरान ने मौका खो दिया, अब भुगतने होंगे परिणाम...,' समझौता न होने पर खिसियाए ट्रंप, तेहरान को दी नेस्तानाबूत करने की धमकी

ट्रंप की ये ताजा टिप्पणी मंगलवार ( 9 जून 2026) की रात ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आई है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत रुक-रुक कर जारी रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस स्पीड को लेकर लगातार निराशा जाहिर की है. उनकी हालिया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो वाशिंगटन ईरान पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है. ट्रंप की ओर से पावर प्लांट्स और पुलों समेत ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमलों की संभावना उनके बयानबाजी में एक अहम बढ़ोत्तरी दर्शाती है. यह दोनों देशों के बीच टकराव के अगले चरण के बारे में सवाल खड़े करती है.