Russia-Ukraine War: ट्रंप की पुतिन को खुली धमकी- यदि युद्ध नहीं रुका तो समझ लो...

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन-रूस वॉर को लेकर एक बार फिर से रूस को धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'अगर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्धविराम समझौते से इनकार किया तो वो रूस पर आर्थिक दंड लगाएंगे, ये "विश्व युद्ध नहीं होगा लेकिन ये एक आर्थिक युद्ध होगा" यह रूस के लिए काफी बुरा होगा.'ट्रंप ने मंगलवार (26 अगस्त) को उन कार्रवाइयों के बारे में कहा जो वो कर सकते हैं. ट्रंप ने ये भी कहा कि वह रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नए प्रतिबंध या टैरिफ लगाना नहीं चाहते. हालांकि, ट्रंप ने रूस को छिपी हुई धमकी देते हुए कहा कि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करने का रास्ता अभी भी मौजूद है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के लिए दोनों देशों को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि 'टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है.' उन्होंने कहा, 'आपको उन्हें एक साथ लाना होगा.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं. यह उन सबसे भयानक युद्धों से अलग नहीं है जो मैंने देखे हैं और मैं इसे रोक सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक निश्चित शक्ति या एक निश्चित रिश्ता है मेरा राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था,यह फिर से एक सकारात्मक बात है.'

रूसी विदेश मंत्री के बयान को ट्रंप ने बताया दिखावा

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान पर कहा,'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं. हर कोई यहां पर दिखावा कर रहा है. यह सब बकवास है.' आपको बता दें कि इसके पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस को यूक्रेन के साथ लंबे समय तक शांति समझौते में कोई इंट्रेस्ट नहीं है .

पुतिन उनसे मिलने से इग्नोर कर रहे हैंः जेलेंस्की

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को लेकर उन्हें इग्नोर किए जाने का आरोप लगाया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि वह रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को जारी रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पुतिन दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक आयोजित करने की आवश्यकता से बच रहे हैं, भले ही अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐसी शिखर बैठक आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हों.

