Russia-Ukraine War: ट्रंप की पुतिन को खुली धमकी- यदि युद्ध नहीं रुका तो समझ लो...
Advertisement
trendingNow12898217
Hindi Newsदुनिया

Russia-Ukraine War: ट्रंप की पुतिन को खुली धमकी- यदि युद्ध नहीं रुका तो समझ लो...

Trump Threats Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं. यह उन सबसे भयानक युद्धों से अलग नहीं है जो मैंने देखे हैं और मैं इसे रोक सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक निश्चित शक्ति या एक निश्चित रिश्ता है मेरा राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर ट्रंप ने दी रूस को खुली धमकी
यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर ट्रंप ने दी रूस को खुली धमकी

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन-रूस वॉर को लेकर एक बार फिर से रूस को धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'अगर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्धविराम समझौते से इनकार किया तो वो रूस पर आर्थिक दंड लगाएंगे, ये "विश्व युद्ध नहीं होगा लेकिन ये एक आर्थिक युद्ध होगा" यह रूस के लिए काफी बुरा होगा.'ट्रंप ने मंगलवार (26 अगस्त) को उन कार्रवाइयों के बारे में कहा जो वो कर सकते हैं. ट्रंप ने ये भी कहा कि वह रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नए प्रतिबंध या टैरिफ लगाना नहीं चाहते. हालांकि, ट्रंप ने रूस को छिपी हुई धमकी देते हुए कहा कि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करने का रास्ता अभी भी मौजूद है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के लिए दोनों देशों को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि 'टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है.' उन्होंने कहा, 'आपको उन्हें एक साथ लाना होगा.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं. यह उन सबसे भयानक युद्धों से अलग नहीं है जो मैंने देखे हैं और मैं इसे रोक सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक निश्चित शक्ति या एक निश्चित रिश्ता है मेरा राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था,यह फिर से एक सकारात्मक बात है.'

यह भी पढ़ेंः 'इतने ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि सिर घूम जाएगा', ट्रंप की भारत को नई धमकी

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी विदेश मंत्री के बयान को ट्रंप ने बताया दिखावा
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान पर कहा,'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं. हर कोई यहां पर दिखावा कर रहा है. यह सब बकवास है.' आपको बता दें कि इसके पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस को यूक्रेन के साथ लंबे समय तक शांति समझौते में कोई इंट्रेस्ट नहीं है .

पुतिन उनसे मिलने से इग्नोर कर रहे हैंः जेलेंस्की 
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को लेकर उन्हें इग्नोर किए जाने का आरोप लगाया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि वह रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को जारी रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पुतिन दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक आयोजित करने की आवश्यकता से बच रहे हैं, भले ही अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐसी शिखर बैठक आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हों.

यह भी पढ़ेंः 1 दिन बाद ही ट्रंप अपने बयान से पलटे, पहले धमकी अब चीन से दोस्ती के लिए बेताब क्यों?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

usDonald Trump

Trending news

अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
;