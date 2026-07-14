क्या पिकाक्स माउंटेन में छिपा है ईरान का सबसे बड़ा 'राज'? ट्रंप ने दे दी धमकी, बोले- तबाह कर देंगे

Donald Trump Iran threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक इंटरव्यू में साफ-साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान के बेहद सुरक्षित पहाड़ी परमाणु ठिकाने 'पिकाक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) को निशाना बनाएगी. ट्रंप के इस आक्रामक बयान के बाद से पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिक गई हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान पर कड़ा प्रहार जारी रखेगा. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान के पिकाक्स माउंटेन को उड़ाने जा रहे हैं. ट्रंप ने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इसके लिए तैयार रहें. उनका यह बयान उस वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही ड्रोन और मिसाइल हमले चल रहे हैं. अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है.
पिकाक्स माउंटेन पर पैनी नजर
न्यूज एजेंसी राउटर्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने 'हफ हेविट शो' में अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पिकाक्स माउंटेन पर लगातार नजर रख रही हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें वहां कोई बड़ी गतिविधि नहीं दिख रही है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान अपनी परमाणु स्थिति को लेकर बहुत मुश्किल में है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भी हम ईरान के परमाणु काम के बारे में सुनते हैं, हम उसे तबाह कर देते हैं. शायद इसीलिए वे अब इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं.
कितना खास है पिकाक्स माउंटेन?
पिकाक्स माउंटेन ईरान के नतान्ज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास स्थित है. यह ईरान का एक बेहद सुरक्षित और मजबूत सैन्य ठिकाना है. जानकारों का मानना है कि इस पहाड़ के नीचे सुरंगों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बना हुआ है. यह ठिकाना जमीन के इतने नीचे है कि इस पर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों का भी कोई असर नहीं होता है. लेकिन अब ट्रंप ने इसी अजेय माने जाने वाले ठिकाने को उड़ाने का खुला दावा कर दिया है.
'हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा टोल'
ट्रंप ने केवल पिकाक्स माउंटेन ही नहीं बल्कि समुद्री रास्तों को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका खाड़ी में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहा है. इसके साथ ही अमेरिका यह भी पक्का करेगा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का रास्ता खुला रहे. हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि इस रास्ते को खुला रखने के लिए एक फीस वसूली जाएगी और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को 20 प्रतिशत तक टोल देना पड़ेगा.
ईरान पर भारी पड़ेगा अमेरिका
इंटरव्यू के आखिर में ट्रंप ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए. उन्होंने कहा कि हम आज रात भी ईरान पर बहुत तगड़ा हमला करेंगे और कल भी हमारा प्रहार जारी रहेगा. ट्रंप ने चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिका जो करने जा रहा है, उसे रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है. ट्रंप के इस आक्रामक रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा भड़क सकता है.