ट्रंप के दिमाग में क्या है? अचानक क्यों किया जनरल-एडमिरल से मिलने का फैसला; जंग का मूड तो नहीं?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 सितंबर को वर्जीनिया के क्वांटिको में शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इस मीटिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है. चलिए जानते हैं कि क्या है इसका मकसद.
Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार (30 सितंबर) को वर्जीनिया के क्वांटिको में सीनियर जनरल और एडमिरल्स से मुलाकात करेंगे. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह मीटिंग होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में शीर्ष सैन्य नेतृत्व का एक जगह इकट्ठा होना आम बात नहीं है. व्हाइट हाउस ने इस मीटिंग में ट्रंप की मौजूदगी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.
रक्षा मंत्री पीट हगसेथ इस मीटिंग में लगभग एक घंटे तक सैन्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे. सूत्रों के मुताबिक वे सेना में 'वारियर एथोस' यानी योद्धा मानसिकता पर जोर देंगे. एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि हगसेथ लगभग हर भाषण में यही कहते हैं कि अमेरिकी सेना को लड़ाकू सोच और योद्धा मानसिकता के साथ तैयार रहना चाहिए.
मीटिंग में अमेरिकी फौज की वैश्विक तैनाती और संचालन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया, जापान और मध्य पूर्व समेत दुनिया भर में तैनात हैं. इनका नेतृत्व दो, तीन और चार-स्टार जनरल और एडमिरल्स करते हैं.
हगसेथ ने पद संभालने के बाद तेजी से पेंटागन में बदलाव किए हैं. उन्होंने कई सीनियर अधिकारियों को हटाया और ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने सेना से विविधता (डाइवर्सिटी) से जुड़ी नीतियों को खत्म करने की कोशिश की, जिन्हें वे 'भेदभावपूर्ण' मानते हैं.
मीटिंग उस समय हो रही है जब ट्रंप ने पेंटागन का नाम बदलकर 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' करने का निर्देश दिया है. हालांकि इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी. ट्रंप ने हाल ही में इस संबंध में फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो अमेरिकी रक्षा विभाग की पहचान और छवि में बड़ा बदलाव आएगा.