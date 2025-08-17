Russia Ukraine War: 'दोनेत्सक पर कब्जा छोड़ दे यूक्रेन तो जंग बंद', ट्रंप ने जेलेंस्की को बताई पुतिन की शर्त, मिला ये रिप्लाई

Trump told Zelensky about Putin Donetsk demand: पिछले 3 साल से यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश के बीच रूस ने अपनी शर्तें एक बार फिर स्पष्ट कर दी हैं. अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई शिखर वार्ता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि अगर यूक्रेन दोनेत्सक क्षेत्र से अपनी फौज हटा ले तो वह अपने हमले रोक देगा. इस क्षेत्र पर रूस का वर्ष 2014 से कंट्रोल बना हुआ है. यह बात ट्रंप ने टेलिफोन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बताई, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया.

'दोनेत्सक पर कंट्रोल छोड़ दे यूक्रेन तो जंग बंद'

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने टेलिफोन वार्ता में पुतिन के साथ हुई मुलाकात का ब्योरा दिया. उन्होंने पुतिन के उस प्रस्ताव के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन दोनेत्सक पर अपना कंट्रोल पूरी तरह छोड़ देता है तो रूसी सेनाएं अपनी एडवांसिंग रोक देंगी और यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर हमला नहीं करेंगी.

पुतिन के इस प्रस्ताव को साफ तौर पर नकारते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन दोनेत्सक पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा.

2014 से बना हुआ है रूस का कब्जा

बता दें कि दोनेत्सक यूक्रेन के 4 पूर्वी प्रांतों में से एक है. इस प्रांत में रूसी भाषी लोग बहुतायत में रहते हैं. इस क्षेत्र पर पर रूसी शह पर स्थानीय रूसी भाषी लोगों ने 2014 से कब्जा कर रखा है और यह यूक्रेन के नियंत्रण से बाहर है. आज की तारीख में रूस ने यूक्रेन के 20 फीसदी क्षेत्रफल अपने कंट्रोल में ले रखा है. जिसे वापस पाने के लिए यूक्रेनी सेना कोशिश कर रही है लेकिन वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रही है.

अलास्का में पुतिन के साथ समिट के बाद ट्रंप ने प्रमुख यूरोपीय देशों के नेताओं और जेलेंस्की को फोन करके बातचीत से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है, जबकि यूक्रेन नहीं है. ऐसे में यूक्रेन को खूनखराबा आगे बढ़ाने के बजाय शांति समझौते पर सहमत होना चाहिए.

यूरोपीय देश और यूक्रेन नहीं है सहमत

हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय देश इस मांग पर सहमत नहीं है. वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि कोई भी समझौता यूक्रेन की संप्रभुत्ता और अखंडता को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए. उनकी इस मांग से अब तक अमेरिका भी सहमत था लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं. तब से यूएस ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड पलट लिया है. अब वह इस मुद्दे पर रूस का फेवर करता नजर आ रहा है.

पुतिन के सुर से सुर मिलाते हुए ट्रंप ने युद्धविराम की मांग से किनारा कर लिया. उन्होंने कहा कि युद्धविराम के मामले ज्यादा टिकाऊ नहीं होते. इसलिए इस मामले में युद्धविराम के बजाय शांति समझौते की ओर आगे बढ़ना चाहिए. तभी युद्ध समाप्त माना जाएगा. वहीं जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन स्थायी शांति चाहता है, न कि रूसी आक्रमण के दौरों के बीच एक और विराम.

सोमवार को होने जा रही बड़ी बैठक

इस मुद्दे पर अब सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में ट्रंप ने यूरोप के कई नेताओं को भी शामिल होने का न्योता दिया है. इस बैठक में ही स्पष्ट हो पाएगा कि यूक्रेन अपनी जमीन बचा पाएगा या उसे बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो देना होगा.