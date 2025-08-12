डोनाल्ड ट्रंप क्यों वॉशिंगटन डीसी को कंट्रोल में लेना चाहते हैं? क्या है नेशनल गार्ड तैनात करने की वजह

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डी.सी. में अचानक सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल घोषित कर शहर के पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है. साथ ही उन्होंने 800 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है. ट्रंप का दावा है कि यह कदम राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और बेघर कैंपों को हटाने के लिए जरूरी है. हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शहर में अपराध दर में गिरावट आई है, लेकिन ट्रंप का मानना है कि सड़कों पर बढ़ती असुरक्षा और अव्यवस्था से निपटने के लिए केंद्र को सीधा दखल देना जरूरी हो गया है.

कानून के विशेष प्रावधान का सहारा

ट्रंप ने ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट’ की धारा 740 का हवाला देते हुए ‘क्राइम इमरजेंसी’ घोषित की, जिससे संघीय सरकार को डी.सी. पुलिस का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार मिला. उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को नेशनल गार्ड सक्रिय करने का निर्देश दिया. ट्रंप का दावा है कि राजधानी को “कानूनविहीनता की लहर” से बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था, हालांकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2023 में बढ़ा हिंसक अपराध अब लगातार घट रहा है.

अपराध दर में गिरावट के बावजूद कदम

वाशिंगटन डी.सी. के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल हिंसक अपराध में 26% की कमी आई है. हत्या, लूटपाट और सेंधमारी के मामलों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि राजधानी में अपराध की स्थिति “खतरनाक” है. इस अभियान के तहत लगभग 500 संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल गार्ड को “फेडरल-स्टेट स्टेटस” के तहत बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें सड़क पर कानून प्रवर्तन की अनुमति मिल सकती है, हालांकि फिलहाल इसका स्पष्ट प्लान नहीं है.

30 दिन की सीमा और नई जिम्मेदारियां

ट्रंप ने घोषणा की कि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी वाशिंगटन के मेट्रो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी. उन्होंने शहर की सड़कों के गड्ढों और दीवारों पर लिखी गई ग्रैफिटी को “शर्मनाक” बताया और सुधार के निर्देश दिए. हालांकि, उन्होंने पुलिस विभाग पर नियंत्रण की अवधि के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी, लेकिन कानून के तहत यह अधिकतम 30 दिनों तक ही रह सकता है.