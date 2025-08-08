'तुगलकी' फैसले लेकर दुनियाभर में हंसी उड़वा रहे ट्रंप, अमेरिकी लोग ही ले रहे जमकर मौज!

Donald Trump news: क्या ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, उन पर खुद अमेरिकियों की प्रतिक्रिया का उन्हें अंदाजा है? मित्रों हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं. क्योंकि उटपटांग फैसलों पर US के लोग अपने ही राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं. ट्रंप अमेरिका में सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बन गए हैं. आज आपको भी ऐसे कुछ वीडियो और संदेश देखना चाहिए. जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ट्रंप के पूरे व्यक्तित्व को अमेरिकी और दुनिया के दूसरे लोग किस तरह से ले रहे हैं? आप इन वीडियो को देखकर ट्रंप की पर्सनैलिटी का विश्लेषण कर पाएंगे.

'ट्रंप के हसीन सपने'

सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रंप के सामने जो कुछ आ रहा है वो उस पर टैरिफ थोपने पर आमादा हैं बिना नतीजे की परवाह किए,बिना कुछ सोचे-विचारे.

मित्रों ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के हसीन सपने किसी से छिपे नहीं हैं. विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति हुआ होगा, जिसने खुद को नोबेल देने की इस तरह से वकालत की होगी. लेकिन ट्रंप तो खुद के साथ-साथ अपने समर्थकों और चापलूसों के जरिए भी नोबेल पर हक जताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. आइए देखते हैं ट्रंप के 'नोबेल ड्रीम' पर एक इंडियन अमेरिकन ने उन्हें कैसे ट्रोल किया?

पिछले महीने की बात है- व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, इसमें डॉनल्ड ट्रंप को सुपरमैन के गेटअप में दिखाया गया पोस्ट में लिखा गया- THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP.

इसके बाद अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया.

सोचिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खुद व्हाइट हाउस से ऐसे हल्के और हास्यास्पद पोस्ट की ट्रंप रिजीम से पहले कोई कल्पना कर सकता था? मित्रों पोस्ट में लिखे गए शब्दों- सिंबल ऑफ होप.... ट्रूथ.... जस्टिस.... इन पर ट्रंप कितने खरे उतर रहे हैं. यह दुनिया तो समझ ही रही है. जाहिर है अमेरिकी भी बखूबी समझने लगे हैं.

पद की गरिमा को गिराया

मित्रों ट्रंप के व्यक्तित्व का विश्लेषण आपको समझना चाहिए. दरअसल, वह इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं जिसमें एक व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे समर्थवान, सबसे शक्तिमान और आखिरकार सबसे महान मानने लग जाता है? जहां वह सोचने लग जाता है कि वह जो कर रहा है वही सही है? भले ही ऐसा करते हुए वह खुद मजाक बन जाए.

ट्रंप की शख्सियत वाकई विचित्र है. वे ट्रोल होते ही नहीं, ट्रोल करते भी हैं. पाकिस्तानी पंजाब के पूर्व सीएम का खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में तेल निकालने की ट्रंप की बात इंडिया को ट्रोल करने से अधिक कुछ नहीं है. यानी ये सब कहकर ट्रंप भारत को ट्रोल कर रहे हैं. तो मित्रों आपने जाना कि ट्रंप कैसे विश्व के 'ट्रोलिंग सुपरस्टार' बन चुके हैं और इस वजह से कैसे उन्होंने अपनी शख्सियत को कहीं न कहीं हल्का कर लिया है. ट्रंप में अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि से ज्यादा कई लोगों को अब एक मसखरा दिखता है.