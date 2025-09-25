ट्रंप ने 5 साल बाद जो बाइडेन से अपनी दुश्मनी का लिया बदला! व्हाइट हाउस में की घोर बेइज्जती

Biden autopen signature in new Presidential Walk of Fame: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों से सबको चौंका रहे हैं. इस बार उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध में बड़ा कदम उठाया है. व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की जगह पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 'ऑटोपेन' की फोटो लगवाई है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति का सिग्नेचर दिखाया गया है. व्हाइट हाउस के बाहर 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' की शुरुआत की गई थी. राष्ट्रपति की विशेष सहायक और संचार सलाहकार मार्गो मार्टिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम वेस्ट विंग कोलोनेड पर आ गया है." इसमें क्रमबद्ध तरीके से पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दो तस्वीरों के बीच से जो बाइडेन की फोटो गायब थी.

ट्रंप ने जो बाइडेन की कैसे की बेइज्जती?

जो बाइडेन पिछली बार ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इस बार सत्ता बदली और ट्रंप को दोबारा मौका मिला. इसी हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दो तस्वीरों के बीच बाइडेन की फोटो लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं. व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में उसी 'ऑटोपेन' को देखते हुए नजर आए. यह भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 2020 के चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वे बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी.

'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में ट्रंप ने क्यों लगवाया 'ऑटोपेन' ?

ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि व्हाइट हाउस की नई 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में जो बाइडेन की जगह 'ऑटोपेन' की तस्वीर लगाई जाएगी. अब उन्होंने इस फैसले को अमल में लाते हुए बाइडेन की फोटो नहीं लगवाई है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि बाइडेन ने क्षमादान समेत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल किया था. ट्रंप ने आरोप लगाया था कि बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल करके अपने 'बॉस' के जाली हस्ताक्षर किए होंगे और ऐसी व्यापक कार्रवाई की होगी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी. उन्होंने बाइडेन की ओर से 'ऑटोपेन' से हस्ताक्षरित क्षमादान और अन्य दस्तावेजों की वैधता पर भी संदेह जताया था. एक प्रमुख रिपब्लिकन नेतृत्व वाली हाउस कमेटी भी बाइडेन प्रशासन के 'ऑटोपेन' उपयोग की जांच कर रही है. (इनपुट आईएएनएस से)