फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन
Advertisement
trendingNow12898969
Hindi Newsदुनिया

फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन


डेनमार्क की खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसी गतिविधियों की पहचान की है, जो अमेरिका के इरादों पर सवाल उठाती हैं. इन घटनाओं ने फिर से यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने की कोशिश कर रहा है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन

विश्व के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस के बीच एक कोल्ड वॉर हमेशा से चलता रहा है. एक-दूसरे को कमतर दिखाने की ये लड़ाई कई दशकों पुरानी है. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते हुए उन्हें "स्मार्ट लीडर" कहा है, लेकिन असल में उनका मकसद हमेशा रूस पर दबाव बनाए रखना रहा है. इसके लिए वो टैरिफ के जरिए भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश में लगा हुआ है. जिससे भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे. 

इतना ही नहीं हाल ही में रिपोर्ट सामने आई कि कुछ अमेरिकी नागरिक चोरी छिपे ग्रीनलैंड में ऐसे अभियान चला रहे हैं जिनका मकसद उसे डेनमार्क से अलग करना है. चौंकाने वाली बात तब हुई जब डेनमार्क के खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को इसके बारे में जानकारी दी और जवाब में इसका कोई खंडन नहीं किया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को कब्जे में करने की तैयारी कर रहा है? क्या है ट्रंप की मनसा? क्या रूस पर नजर रखना चाहता है अमेरिका? चलिए इस लेख की मदद से समझने की कोशिश करते हैं.

इसे भी पढ़ें- 'जिगरी दोस्त' को चीन ने दे दिया बड़ा तोहफा, क्या है ड्रैगन का मिशन K, जिससे आएंगे पाकिस्तानियों के मजे

Add Zee News as a Preferred Source

डेनमार्क की जमीन पर अमेरिका का डर्टी गेम

डेनमार्क के सार्वजनिक प्रसारक DR की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अज्ञात अमेरिकी लोग ग्रीनलैंड में घुसपैठ कर रहे थे और ऐसे लोगों की पहचान कर रहे थे जो अमेरिका के साथ मिलकर ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने में मदद करे. हालांकि रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि वे किसके लिए काम कर रहे थे. इसके बारे में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसन ने अमेरिका के चार्ज डी'एफ़ेयर (कार्यवाहक राजदूत) मार्क स्ट्रोह को इन गंभीर आरोपों के चलते तलब किया गया है.

डेनमार्क की खुफिया एजेंसी की चेतावनी

डेनमार्क की खुफिया एजेंसी PET ने भी आगाह किया है कि ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक ऑटोनोमस हिस्सा है, पर विदेशी प्रभाव की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. PET के मुताबिक, इस तरह के प्रयासों में “वास्तविक या काल्पनिक मतभेदों” को हवा देकर कोपेनहेगन और नू़क (ग्रीनलैंड की राजधानी) के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है. PET ने कहा कि एक अमेरिकी नागरिक ने नूक का दौरा किया और वहां ऐसे लोगों की सूची बनाई जो अमेरिका के पक्ष में हैं, ताकि उन्हें अलगाववादी अभियान में शामिल किया जा सके. 

क्या 2019 की अधूरी तमन्ना ऐसे पूरी करेंगे ट्रंप

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कर चुके हैं. उन्होंने यह तक कहा था कि वे बल प्रयोग से भी इनकार नहीं करेंगे. इससे पहले अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात भी कही थी. जिसे डेनमार्क ने बेतुका बताकर खारिज कर दिया था. लेकिन अब दोबारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश में अमेरिका आगे बढ़ता दिख रहा है. 

ग्रीनलैंड से खुलेगा रूस की जासूसी का रास्ता

ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में है, यानी धरती के सबसे उत्तर में मौजूद ठंडी और बर्फीली जगहों में से एक है. यह जगह उत्तरी ध्रुव और रूस के पास पड़ती है. अब क्योंकि रूस एक बड़ी ताकतवर देश है और अमेरिका का कई मामलों में विरोधी भी रहा है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि वह रूस की गतिविधियों पर नजर रख सके. ग्रीनलैंड की जगह इतनी खास है कि अगर वहां अमेरिका के पास कोई बेस या सेना हो, तो वह आसानी से रूस की तरफ आने-जाने वाले जहाजों, हवाई जहाज और मिसाइलों की हलचल पर आसानी से नजर रख सकता है. अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फीली जमीन नहीं बल्कि एक रणनीतिक मोहरा है. 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

US Denmark conflict

Trending news

बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
;