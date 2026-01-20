Advertisement
trendingNow13080746
Hindi Newsदुनियाकहां है चागोस द्वीप, जिसे भारत के मित्र मॉरीशस को सौंपने के फैसले से भड़के हैं ट्रंप, कहा- UK की सबसे बड़ी मूर्खता

कहां है चागोस द्वीप, जिसे भारत के 'मित्र' मॉरीशस को सौंपने के फैसले से भड़के हैं ट्रंप, कहा- UK की सबसे बड़ी मूर्खता

Mauritius-UK Chagos Islands Dispute News: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद चागोस द्वीप समूह मॉरीशस को सौंपने के यूके के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मूर्खता बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से चीन-रूस ने यूके की बड़ी कमजोरी भांप ली है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहां है चागोस द्वीप, जिसे भारत के 'मित्र' मॉरीशस को सौंपने के फैसले से भड़के हैं ट्रंप, कहा- UK की सबसे बड़ी मूर्खता

Donald Trump on Mauritius-UK Chagos Islands Agreement: अमेरिकी राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों मनमानी का खुला इजहार कर रहे हैं. वे न अपने विरोधी देख रहे हैं और न ही सहयोगी देश. अब उन्होंने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी यूनाइटेड किंगडम को निशाने पर लिया है. उन्होंने हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने के लिए यूके की आलोचना की है. ट्रंप का कहना है कि ऐसा करके ब्रिटेन ने सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया है. ऐसा करके उसने रूस-चीन को इस इलाके में सक्रिय होने का मौका दे दिया है. हैरत की बात ये है कि पहले ट्रंप ने इस समझौते का समर्थन किया था. वहीं अब उन्होंने इस मुद्दे पर एकदम से यूटर्न ले लिया है. 

'मॉरीशस को चागोस द्वीप समूह सौंपने का फैसला मूर्खता'

अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'मॉरीशस को चागोस द्वीप समूह सौंपने का यूके का फैसला बड़ी बेवकूफी है. इससे अमेरिका के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ा है. यह उन बड़ी वजहों में से एक है, जिसके चलते यूएस के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'चीन-रूस ने भांप ली यूके की कमजोरी'

यूनाटेड किंगडम पर भड़कते हुए ट्रंप ने लिखा, 'हमारा नाटो का खास सहयोगी यूके डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. इस जगह पर अमेरिका का सबसे खास सैन्य अड्डा है. इस फैसले से चीन और रूस ने यूके की कमजोरी भांप ली है.' 

क्या है चागोस द्वीप समूह विवाद? 

बताते चलें कि चागोस द्वीप समूह, मारीशस का ही हिस्सा है. जिस पर अब तक ब्रिटेन का कब्जा था. ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह में आने वाले डिएगो गार्सियो को यूएस को दे रखा था. जिस पर उसने अपना सैन्य अड्डा बना रखा था. इस मुद्दे पर मॉरीशस और यूके के बीच कई सालों से विवाद चला आ रहा था.

मॉरीशस ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में केस दर्ज करवाकर यूके पर दबाव बना रखा था. घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते भारत भी इस विवाद में मॉरीशस के दावे का समर्थन कर रहा था. ICJ ने 2019 में मॉरीशस के दावे को सही मानते हुए यह द्वीप समूह उसे वापस लौटाने का आदेश दिया था. 

30 साल तक यूके के पास रहेगा डिएगो गार्सिया

अदालत के इस फैसले के बाद ब्रिटेन ने अपने पूर्व उपनिवेश चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने का समझौता किया. हालांकि फैसले में प्रावधान किया गया है कि डिएगो गार्सिया नामक सबसे बड़ा द्वीप 30 साल तक यूके के पास ही बना रहेगा. इसके लिए यूके उसे किराये का भुगतान करेगा. 

'इंटरनेशनल गैंगस्टर' की तरह धमकी दे रहे ट्रंप, 'ग्रीनलैंड' पर ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खूब सुनाया

बताते चलें कि वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को जबरन उठा लाए जाने के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जोर लगाए हुए हैं. उनका कहना है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का यूएस के पास होना बहुत जरूरी है. ऐसा न होने पर रूस या चीन उस पर कब्जा कर लेंगे. 

ग्रीनलैंड को लेकर धमकी दे रहे हैं ट्रंप

अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए ट्रंप लालच और धमकी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड यूएस को बेच देना चाहिए. ऐसा न करने पर अमेरिका बल प्रयोग पर भी विचार सकता है. उनकी इस धमकी से ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश भड़के हुए हैं. उनका कहना है कि इस तरह के व्यवहार को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Mauritius News in HindiDonald Trumpchagos islands

Trending news

क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी