/ट्रंप का बड़ा दांव! दक्षिण कोरिया संग सैन्य अभ्यास घटाएगा अमेरिका, उत्तर कोरिया को लेकर चौंकाने वाला बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया को लेकर अपनी स्ट्रैटजी में बड़ा बदलाव किया है. सोशल मीडिया साइट 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी कम करने का आदेश दिया है. अपने इस फैसले की वजह उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज को महंगा और उत्तर कोरिया के लिए अनुचित, उकसावे वाली कार्यवाही और उन्हें शत्रुतापूर्ण संकेत देना बताया है.
ट्रंप ने ये भी कहा, 'उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग-उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंधों के बावजूद, मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका ने काफी समय पहले दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल होने पर सहमति जताई थी. ये अभ्यास न केवल महंगे हैं- जिनका ज्यादातर खर्च हमेशा की तरह अमेरिका ही उठाता है. ये सही नहीं है. ऐसे एक्शन एक ऐसे देश को पूरी तरह से गलत और शत्रुतापूर्ण संकेत देते हैं, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका के लिए कभी कोई खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया है.'
आगे उन्होंने ये भी कहा, 'मैंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी कम करने का निर्देश दिया है. हालांकि यह बात शायद सीधे तौर पर इससे जुड़ी नहीं है. लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा. मैंने हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या वे ईरान (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान) को परमाणु-मुक्त बनाने की प्रक्रिया में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, नहीं, थैंक्यू!
पोस्ट के आखिर में अपने बहुचर्चित अंदाज में उन्होंने हर बार की तरह लिखा- 'इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'
ट्रंप का ये कदम किम जोंग-उन के साथ उनके पुराने संबंधों और वॉशिंगटन की रीजनल पॉलिसी जो अक्सर अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है, उसकी ओर इशारा करता है.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ये दांव ऐसे समय चला है, जब उत्तर कोरिया बड़े सैन्य अभ्यासों की तैयारी कर रहा है. इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ने की आशंका है. उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने थे, तभी से वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करते आ रहे हैं.
बीते 15 सालों में किम जोंग उन ने कई बार ऐसे युद्धाभ्यासों को उत्तर कोरिया के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई बता चुके हैं. इसी दौरान उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ चुकी है. ऐसे में बदलती रणनीति को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भी अपनी सुरक्षा तैयारियों में बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं.
माना जाता है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को चीन और रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है. ऐसे में संभव है कि मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों का एक बड़ा जखीरा खर्च कर चुके, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी रणनीति में ये हालिया बदलाव करना पड़ा हो.
अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने का मकसद उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों को रोकना था. अमेरिका का मानना था कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बना लिए तो इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है. यानी पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त रखना, अपने एशियाई सहयोगियों जैसे दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिकी एजेंडे में शामिल था.