/खसरे-रूबेला के प्रकोप से US में मचा हाहाकार! अमेरिका का ऐतिहासिक फैसला, अब बच्चों को एक साथ नहीं लगेंगे 3 टीके

USA New Vaccine Schedule: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की बच्चों के टीकाकरण (Vaccination) नीति में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इस नए आदेश के तहत वर्षों से दी जा रही खसरा (Measles), गलगंड (Mumps) और रूबेला (Rubella) की संयुक्त 'MMR' वैक्सीन की जगह बच्चों को इन तीनों बीमारियों के लिए तीन अलग-अलग शॉट्स देने की सिफारिश की गई है.
ट्रंप प्रशासन का ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पिछले 35 वर्षों के सबसे गंभीर खसरे के प्रकोप का सामना कर रहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों के टीकाकरण के समय और आवृत्ति पर अधिक नियंत्रण और स्वायत्तता देना है.
राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से कंबाइंड MMR शॉट्स की प्रभावशीलता और समय पर सवाल उठाते रहे हैं. व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 में अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) द्वारा किए गए वैज्ञानिक मूल्यांकन में पाया गया कि अमेरिका अपने यूरोपीय साथी देशों की तुलना में बच्चों को दोगुने से अधिक वैक्सीन खुराक देता है. नए गोल्ड स्टैंडर्ड चाइल्डहुड वैक्सीन रिकमेंडेशन के तहत नियमित टीकाकरण वाली अनिवार्य बीमारियों की संख्या को 18 से घटाकर 11 कर दिया गया है. सरकार चाहती है कि माता-पिता को एक साथ कई टीकों का बोझ देने के बजाय अलग-अलग मेडिकल विजिट के दौरान सिंगल-डिजीज शॉट्स का विकल्प मिले.
इस फैसले के तहत स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) को निर्देश दिया गया है कि वह निजी कंपनियों के साथ मिलकर सिंगल-डिजीज वैक्सीन तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करे. हालांकि, जब तक ये अलग-अलग शॉट्स बाजार में पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक कंबाइंड MMR वैक्सीन की उपलब्धता बनी रहेगी. नए नियमों के अनुसार प्रशासन ने जिन 11 बीमारियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण अनिवार्य रखा है, उनमें खसरा, गलगंड, रूबेला, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी (Pertussis), पोलियो, हिब (Hib), न्यूमोकोकल, एचपीवी (HPV) और चिकनपॉक्स शामिल हैं. वहीं, कोविड-19, इन्फ्लूएंजा, हेपेटाइटिस A और B तथा रोटावायरस जैसी टीकों को डॉक्टर-माता-पिता की आपसी सहमति और उच्च जोखिम वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है.
इस फैसले पर अमेरिकी बाल रोग विशेषज्ञों और 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स' (AAP) ने गहरी चिंता व्यक्त की है. डॉक्टरों का कहना है कि दशकों के आंकड़े साबित करते हैं कि कंबाइंड MMR वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है, और इसे अलग करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार, तीन अलग-अलग टीकों को तैयार करने, उनके क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने और अंतिम मंजूरी पाने में 10 साल से अधिक का समय लग सकता है. डॉक्टरों को यह भी डर है कि गाइडलाइन में बार-बार बदलाव से माता-पिता के बीच भ्रम फैलेगा, जिससे बच्चों का नियमित टीकाकरण छूट सकता है और बीमारियों के प्रसार का खतरा तेजी से बढ़ सकता है.
इस आदेश के तहत HHS को 90 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत कार्ययोजना राष्ट्रपति को सौंपनी होगी. साथ ही, अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों को अपने स्थानीय स्कूलों में दाखिले और उपस्थिति से जुड़े टीकाकरण नियमों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है. विशेषज्ञों की अपील है कि जब तक नए सिंगल शॉट्स उपलब्ध नहीं होते, तब तक माता-पिता अपने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मौजूदा टीकों का समय पर इस्तेमाल जारी रखें.
इस बीच, आपको बता दें कि अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण की नीति केंद्र सरकार (फेडरल एजेंसियों) की सिफारिशों और राज्यों के कानूनों पर आधारित है. हालिया नीतियों (गोल्ड स्टैंडर्ड चाइल्डहुड वैक्सीन रिकमेंडेशन) के अनुसार मुख्य संरचना इस प्रकार से है.
अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण सुझाया जाता है:
1. खसरा (Measles)
2. गलगंड (Mumps)
3. रूबेला (Rubella)
4. डिप्थीरिया (Diphtheria)
5. टेटनस (Tetanus)
6. काली खांसी (Pertussis)
7. पोलियो (Polio)
8. हिब (Hib)
9. न्यूमोकोकल (Pneumococcal)
10. एचपीवी (HPV)
11. चिकनपॉक्स / वैरिसेला (Varicella)
सिंगल-डिजीज शॉट्स का विकल्प: खसरा, मम्प्स और रूबेला (MMR) की एक कंबाइंड खुराक के स्थान पर तीनों बीमारियों के तीन अलग-अलग शॉट्स देने की सिफारिश की गई है.
विजिट्स का अंतराल: बच्चों पर एक साथ कई टीकों के बोझ को कम करने के लिए टीकों को अलग-अलग मेडिकल विजिट्स के दौरान देने की सलाह दी गई है.
अनिवार्य सूची से अलग कुछ टीकों को 'शेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन-मेकिंग' (डॉक्टर और माता-पिता की आपसी सहमति) या 'उच्च जोखिम' (High-Risk) वाली श्रेणी में रखा गया है. इसमें-
1. कोविड-19 (COVID-19)
2. इन्फ्लूएंजा (Flu)
3. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B
4. रोटावायरस
5. मेनिंगोकोकल (Meningococcal)
अमेरिका में टीकाकरण के नियमों को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग भूमिका होती है. केंद्र स्तर पर 'सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (CDC) और व्हाइट हाउस मिलकर राष्ट्रीय दिशानिर्देश और सिफारिशें तैयार करते हैं. इसके बाद, अमेरिका के सभी 50 राज्य इन सिफारिशों के आधार पर अपने-अपने स्थानीय कानून बनाते हैं, जो स्कूलों और डे-केयर केंद्रों में बच्चों के दाखिले के लिए जरूरी वैक्सीन संबंधी नियमों, और धार्मिक या मेडिकल आधार पर मिलने वाली छूट को नियंत्रित करते हैं.