DNA: तेल के बाद अब सोने की बारी! वेनेजुएला के खजाने तक पहुंचा US, ट्रंप की गोल्ड डील पर उठ रहे गंभीर सवाल

Trump Venezuela Gold Deal: एक तरफ ट्रंप, ईरान युद्ध में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ वो पैसा बटोरने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं. लेकिन उनका पैसा बटोरने का ये तरीक़ा मध्य काल वाला है. उस समय ब्रिटिश हुकूमत, भारत के संसाधनों और संपत्तियों को लूट कर ले जाती थी. सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात लूटकर लंदन भेजती थी. उसी तरह ट्रंप भी गोल्ड बटोर रहे हैं. कहां से? वेनेजुएला से, जहां उन्होंने अघोषित तौर पर कब्जा कर लिया है.

सोने की 'रणनीतिक' डील

वेनेजुएला की सरकारी खनन कंपनी मिनर्वेन ने अमेरिका के साथ एक बड़ी गोल्ड डील पर हस्ताक्षर किए हैं. ट्रंप ने अपने इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम को ये समझौता करने के लिए भेजा था. कहने को ये डील है. दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला की कंपनी को गोल्ड डील करने के लिए मजबूर कर दिया और बंदूक की नोक पर साइन करवा लिया. इस समझौते के तहत वेनेजुएला 650 से 1000 किलो तक गोल्ड बार अमेरिका के बाज़ार के लिए बेचने जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार ये सोना दुनिया की एक बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी ट्राफिगोरा को दिया जाएगा. ट्राफिगोरा इस सोने को अमेरिकी रिफाइनरियों तक पहुंचाएगी क्योंकि जो सोना वेनेज़ुएला से आएगा वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है. मौजूदा भाव के हिसाब से 1,000 किलो सोने की क़ीमत लगभग 1,650 करोड़ रुपये है.

ट्रंप का 'गोल्डन' एजेंडा

अमेरिका ने ये समझौता उस समय किया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोने का भाव 20% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है. इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मादुरो को सत्ता से हटाने के लगभग 2 महीने के बाद ये समझौता हुआ है. कुछ अमेरिकी सांसदों और विपक्षी नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर है. वो समझौते की आड़ में वेनेज़ुएला के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वेनेज़ुएला को सही पैसा मिलेगा या नहीं क्योंकि वेनेज़ुएला के खर्च का हिसाब-किताब अमेरिका रख रहा है.

तेल के बाद सोना निशाने पर

वेनेज़ुएला खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध देश है. दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार होने के साथ-साथ यहां प्राकृतिक गैस का भंडार भी बहुत बड़ा है. लैटिन अमेरिकी देशों में वेनेज़ुएला के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ वेनेजुएला के पास 644 टन सोने का भंडार है लेकिन सरकार का कहना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा है. कुछ अनुमानों के मुताबिक़ वेनेज़ुएला के पास 10,000 टन सोना है. अब कच्चे तेल के बाद ट्रंप की नज़र वेनेज़ुएला के इसी भंडार पर पड़ी है. कहा जा रहा है कि 1,000 किलो सोने की जो डील हुई है, वो अभी शुरुआत भर है. आने वाले दिनों में ऐसे कई और समझौते होंगे. जब तक मादुरो थे, तब तक अमेरिकी कंपनियों को वेनेज़ुएला से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था. लेकिन मादुरो के सत्ता से हटते ही अमेरिका वहां की अंतरिम सरकार के साथ लगातार समझौते कर रहा है.

वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण

यहां तक कि वेनेज़ुएला का तेल भी अमेरिका ही बेच रहा है. मादुरो के सत्ता से हटने के बाद अमेरिका 2 अरब डॉलर यानी 18 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का वेनेज़ुएला का तेल बेच चुका है. तेल वेनेज़ुएला का मगर उसका व्यापार अमेरिका कर रहा है और तेल की बिक्री से जो पैसा मिलता है, वो सीधे वेनेज़ुएला के पास नहीं जाता है. ये पैसा अमेरिका की निगरानी वाले क़तर के एक फंड में जाता है. इसकी वजह ये है कि वेनेज़ुएला सरकार के खर्च का हिसाब-किताब भी अमेरिका ही रख रहा है. जब वेनेज़ुएला की सरकार अपनी ज़रूरत बताती है, तब अमेरिका उसे तेल की बिक्री से मिला पैसा देता है. अपना ही पैसा लेने के लिए वेनेज़ुएला की सरकार को ट्रंप के आगे हाथ फैलाना पड़ता है. मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका ने वेनेज़ुएला की आज़ादी छीन ली है. मौजूदा राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ट्रंप के इशारे पर काम कर रही हैं. इसी का नतीजा है कि जो ट्रंप मादुरो के खून के प्यासे थे, वो अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ की तारीफ कर रहे हैं.

ट्रंप की तेल नीति

ट्रंप ने समझौते के बाद कहा कि डेल्सी रोड्रिगेज शानदार काम कर रही हैं. दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रोफेशनलिज्म देखना बहुत ही सुखद है. जो ट्रंप मादुरो के सत्ता में रहते वहां की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की तारीफ करते थे, जिन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया था, वो अब मचाडो की जगह उनकी विरोधी डेल्सी रोड्रिगेज़ का गुणगान कर रहे हैं. इससे एक बार फिर साबित होता है कि अपने फायदे के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं. आर्थिक फायदे पर ट्रंप की इसी नज़र के कारण ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ईरान की सत्ता पर कब्ज़ा करके ट्रंप वहां के तेल संसाधनों पर भी कब्ज़ा तो नहीं करना चाहते. और इसी वजह से वो अमेरिका का अरबों डॉलर युद्ध पर फूंक रहे हैं.