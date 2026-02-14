Advertisement
trendingNow13109038
Hindi Newsदुनियाडिप्लोमेसी फेल तो मिसाइलें बोलेंगी...ईरान के खिलाफ ‘कुछ भी’ कर सकते हैं ट्रंप, भेज दिया सबसे बड़ा युद्धपोत

डिप्लोमेसी फेल तो मिसाइलें बोलेंगी...ईरान के खिलाफ ‘कुछ भी’ कर सकते हैं ट्रंप, भेज दिया सबसे बड़ा युद्धपोत

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उनक कहना है कि पिछले 47 सालों से ईरान सिर्फ बातों में समय बर्बाद कर रहा है जिससे भारी नुकसान हुआ है. अब ट्रंप इस मसले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिप्लोमेसी फेल तो मिसाइलें बोलेंगी...ईरान के खिलाफ ‘कुछ भी’ कर सकते हैं ट्रंप, भेज दिया सबसे बड़ा युद्धपोत

Trump says on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, पिछले 47 सालों से ईरान सिर्फ बातों को टालता रहा है जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि, वह ईरान के इस मुद्दे को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं. ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है.  ट्रंप का मानना है कि अब समझौते का समय बीत चुका है और वे दुनिया में शांति लाने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार हैं. 

ट्रंप ने क्या बताया?
ट्रंप ने बताया कि, ईरान की ओर एक बहुत बड़ा विमानवाहक पोत (Aircraft Carrier) भेजा गया है. इसके अलावा ट्रंप ने संकेत दिया कि, आने वाले समय में और भी सैन्य सामानों को वहां पहुंचाने वाले हैं. ट्रंप ने मिडनाइट हैमर (Midnight Hammer) का जिक्र करते हुए कहा कि, वह समझौता करना चाहते थे लेकिन ईरान के साथ यह मुश्किल रहा है. 

यह भी पढ़ें: 300 अप्रवासियों को अमेरिका से हटाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने फूंक दिए 362 करोड़ रुपये, पॉलिसी पर उठे सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

शांति और युद्धों का अंत
ट्रंप ने दावा कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में 8 युद्धों को समाप्त किया है. आगे उन्होंने कबा कि, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सबसे कठिन और भयानक स्थिति है लेकिन उन्हें उम्मीद है कति वे इसे सुलझाने में सफल होंगे. उनके मुताबिक, शांति के लिए दोनों ही पक्षों का सहयोग बहुत जरूरी है. 

fallback

यह भी पढ़ें: 23 साल छोटी इटैलियन PA से दिल लगा बैठा NATO का ब्रिटिश अफसर, स्टोरी में फिर आया ये ट्विस्ट

ट्रंप का फोर्ट बैग का दौरा
ट्रंप ने फोर्ट बैग सैन्य अड्डे का दौरा किया जहां उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की जमकर आलोचनी की. उन्होंने फोर्ट बैग का नाम बदलने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया. बता दें कि, इस जगह का नाम 2023 में बदलकर फोर्ट लिबर्टी कर दिया गया था. ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इसका नाम फिर से बदलकर फोर्ट बैग कर दिया गया है. ईरान के मुद्दे को लेकर ऐसा लगता है कि ट्रंप अब और बातचीत के मूड में नहीं हैं और ठोस समाधान चाहते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump Iran warning

Trending news

सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ