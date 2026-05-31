पोप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप! शिकागो के मेयर से वेटिकन में मुलाकात पर क्यों खोया आपा, कह दी इतनी बड़ी बात?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो XIV और शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन की मुलाकात पर नाराजगी जताई. ट्रंप ने मेयर को 'बेकार' बताया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वेटिकन को खुली चेतावनी दी. जानिए पूरा विवाद.
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो XIV और शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन की हालिया मुलाकात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि वेटिकन के अधिकारियों को पोप को यह समझाना चाहिए था कि शिकागो के मेयर 'बेकार' हैं और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए.
ट्रंप की नाराजगी उस समय सामने आई जब ब्रैंडन जॉनसन ने वेटिकन में पोप लियो XIV से मुलाकात की. मेयर ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की थीं. तस्वीरों में जॉनसन पोप को शिकागो शहर के झंडे की एक छोटी प्रतिकृति भेंट करते नजर आए. एक अन्य तस्वीर में दोनों शिकागो कब्स टीम की बेसबॉल कैप दिखाते हुए मुस्कुराते दिखाई दिए.
यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि पोप लियो XIV शिकागो में जन्मे पहले अमेरिकी पोप हैं. खेल प्रेमियों के बीच यह भी दिलचस्प विषय बना कि पोप को आमतौर पर शिकागो व्हाइट सॉक्स टीम का समर्थक माना जाता है, जबकि तस्वीर में वे कब्स टीम की कैप के साथ दिखाई दिए. हालांकि ट्रंप की नाराजगी केवल इस मुलाकात तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ समय से उनके और पोप लियो XIV के बीच कई मुद्दों पर सार्वजनिक मतभेद देखने को मिले हैं.
खासकर ईरान से जुड़े सैन्य और कूटनीतिक मामलों पर दोनों की सोच अलग रही है. अपनी पोस्ट में ट्रंप ने दोहराया कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख रखते हैं. उन्होंने कहा कि वे ऐसे पोप को पसंद नहीं करते जो उनके अनुसार ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के खतरे को पर्याप्त गंभीरता से नहीं देखते. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे उन आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करते जो उनकी विदेश नीति या राष्ट्रपति के तौर पर उनके फैसलों पर सवाल उठाती हैं.
राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि पोप की कुछ कूटनीतिक टिप्पणियां अनजाने में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाली समझी जा सकती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सोच से न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
दूसरी ओर, वेटिकन भी ट्रंप की आलोचनाओं पर पहले प्रतिक्रिया दे चुका है. पोप लियो XIV ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे ट्रंप प्रशासन या किसी भी राजनीतिक दबाव से डरते नहीं हैं और ईसाई धर्म के संदेश को खुलकर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस ताजा बयानबाजी के बाद एक बार फिर ट्रंप और वेटिकन के बीच वैचारिक टकराव सुर्खियों में आ गया है. एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान, वैश्विक सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद आगे भी चर्चा का विषय बने रह सकते हैं.
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