Advertisement
trendingNow13233742
Hindi Newsदुनियापोप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप! शिकागो के मेयर से वेटिकन में मुलाकात पर क्यों खोया आपा, कह दी इतनी बड़ी बात?

पोप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप! शिकागो के मेयर से वेटिकन में मुलाकात पर क्यों खोया आपा, कह दी इतनी बड़ी बात?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो XIV और शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन की मुलाकात पर नाराजगी जताई. ट्रंप ने मेयर को 'बेकार' बताया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वेटिकन को खुली चेतावनी दी. जानिए पूरा विवाद.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 31, 2026, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप बनाम पोप: शिकागो के मेयर को बताया 'बेकार' (AI- Image)
ट्रंप बनाम पोप: शिकागो के मेयर को बताया 'बेकार' (AI- Image)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो XIV और शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन की हालिया मुलाकात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि वेटिकन के अधिकारियों को पोप को यह समझाना चाहिए था कि शिकागो के मेयर 'बेकार' हैं और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए.

ट्रंप की नाराजगी उस समय सामने आई जब ब्रैंडन जॉनसन ने वेटिकन में पोप लियो XIV से मुलाकात की. मेयर ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की थीं. तस्वीरों में जॉनसन पोप को शिकागो शहर के झंडे की एक छोटी प्रतिकृति भेंट करते नजर आए. एक अन्य तस्वीर में दोनों शिकागो कब्स टीम की बेसबॉल कैप दिखाते हुए मुस्कुराते दिखाई दिए.

क्यों चर्चा में रही ये मुलाकात?

यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि पोप लियो XIV शिकागो में जन्मे पहले अमेरिकी पोप हैं. खेल प्रेमियों के बीच यह भी दिलचस्प विषय बना कि पोप को आमतौर पर शिकागो व्हाइट सॉक्स टीम का समर्थक माना जाता है, जबकि तस्वीर में वे कब्स टीम की कैप के साथ दिखाई दिए. हालांकि ट्रंप की नाराजगी केवल इस मुलाकात तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ समय से उनके और पोप लियो XIV के बीच कई मुद्दों पर सार्वजनिक मतभेद देखने को मिले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त हुए ट्रंप

खासकर ईरान से जुड़े सैन्य और कूटनीतिक मामलों पर दोनों की सोच अलग रही है. अपनी पोस्ट में ट्रंप ने दोहराया कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख रखते हैं. उन्होंने कहा कि वे ऐसे पोप को पसंद नहीं करते जो उनके अनुसार ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के खतरे को पर्याप्त गंभीरता से नहीं देखते. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे उन आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करते जो उनकी विदेश नीति या राष्ट्रपति के तौर पर उनके फैसलों पर सवाल उठाती हैं.

ईरान परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देती हैं पोप की टिप्पणियां?

राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि पोप की कुछ कूटनीतिक टिप्पणियां अनजाने में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाली समझी जा सकती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सोच से न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

ट्रंप की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं पोप

दूसरी ओर, वेटिकन भी ट्रंप की आलोचनाओं पर पहले प्रतिक्रिया दे चुका है. पोप लियो XIV ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे ट्रंप प्रशासन या किसी भी राजनीतिक दबाव से डरते नहीं हैं और ईसाई धर्म के संदेश को खुलकर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस ताजा बयानबाजी के बाद एक बार फिर ट्रंप और वेटिकन के बीच वैचारिक टकराव सुर्खियों में आ गया है. एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान, वैश्विक सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद आगे भी चर्चा का विषय बने रह सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः चीन की मिसाइल, ईरान का निशाना... और ढेर हो गया अमेरिकी फाइटर जेट!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpiranPope

Trending news

अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
Abhishek Banerjee attack
अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा