किम जोंग उन से चौथी बार मिलने को क्यों बेताब हुए ट्रंप? वजह बहुत खतरनाक, जानें अंदर की बात

why Trump meet North Korea Kim Jong Un: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की इच्छा जता रहे हैं. यह उनकी चौथी मुलाकात होगी और इसके पीछे की वजहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रही हैं. ट्रंप का यह कदम जहां एक तरफ कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है, वहीं उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के लिए यह खुशी और चुनौती दोनों तरह का मौका बन सकता है. आइए समझते हैं पूरी बात.

ट्रंप की बेताबी के पीछे की वजहें

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से मुलाकात की थी. इस मुलाकात की शुरुआत में उन्होंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का जिक्र किया था. ट्रंप ने कहा था कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और वह उनसे फिर से मिलने के उत्सुक हैं. ट्रंप ने कहा, "मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. मुझे लगता है कि उनके देश में अपार संभावनाएं हैं."

चौथी बार मुलाकात करने को बेताब ट्रंप

ट्रंप पूर्व में भी किम जोंग उन से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं. अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति से तीन बार मिले थे. ट्रंप और किम की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी. फरवरी 2019 में दोनों वियतनाम के हनोई में दूसरी बार मिले थे. वहीं, दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात जून 2019 में अंतर-कोरियाई सीमावर्ती गांव पनमुनजोम में हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की रणनीति का एक बड़ा मकसदट्रंप का मानना है कि किम के साथ उनकी बातचीत कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला सकती है. वह यह भी दावा करते हैं कि उनके पहले कार्यकाल में किम से मुलाकातों के कारण उत्तर कोरिया ने कम मिसाइल परीक्षण किए. यानी ट्रंप उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना चाहते हैं. विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की यह इच्छा क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसके पीछे उनका अपना राजनीतिक फायदा भी है. ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सात महीने के कार्यकाल में सात युद्ध सुलझाए हैं. किम के साथ मुलाकात उनकी इस छवि को और मजबूत कर सकती है.

दक्षिण कोरिया के लिए खुशी या चिंता?

दक्षिण कोरिया के लिए ट्रंप का यह कदम दोधारी तलवार जैसा है. एक तरफ, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने ट्रंप की कूटनीति की तारीफ की और कहा कि वह कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया के साथ ट्रंप की दोस्ती दक्षिण कोरिया को असहज कर सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की किम से मिलने की इच्छा ने दक्षिण कोरिया को “बुरी तरह शॉक” किया है, क्योंकि यह उनके सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

दक्षिण कोरिया को सबसे अधिक नुकसान?

दक्षिण कोरिया को डर है कि ट्रंप की किम के साथ बातचीत उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देने की दिशा में बढ़ सकती है, जो उनके लिए अस्वीकार्य है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया इस स्थिति में खुशी मना सकता है, अगर ट्रंप वाकई में किम को परमाणु हथियारों से पीछे हटने के लिए मना लें. लेकिन अभी यह एक दूर की कौड़ी लगती है.