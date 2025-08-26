किम जोंग उन से चौथी बार मिलने को क्यों बेताब हुए ट्रंप? वजह बहुत खतरनाक, जानें अंदर की बात
Advertisement
trendingNow12897188
Hindi Newsदुनिया

किम जोंग उन से चौथी बार मिलने को क्यों बेताब हुए ट्रंप? वजह बहुत खतरनाक, जानें अंदर की बात

Trump wants to meet North Korea Kim Jong Un: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर इन दिनों बेहद चर्चा में हैं. बीते 15 अगस्त को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. अब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 26, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किम जोंग उन से चौथी बार मिलने को क्यों बेताब हुए ट्रंप? वजह बहुत खतरनाक, जानें अंदर की बात

why Trump meet North Korea Kim Jong Un: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की इच्छा जता रहे हैं. यह उनकी चौथी मुलाकात होगी और इसके पीछे की वजहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रही हैं. ट्रंप का यह कदम जहां एक तरफ कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है, वहीं उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के लिए यह खुशी और चुनौती दोनों तरह का मौका बन सकता है. आइए समझते हैं पूरी बात.

ट्रंप की बेताबी के पीछे की वजहें
सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से मुलाकात की थी. इस मुलाकात की शुरुआत में उन्होंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का जिक्र किया था. ट्रंप ने कहा था कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और वह उनसे फिर से मिलने के उत्सुक हैं. ट्रंप ने कहा, "मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. मुझे लगता है कि उनके देश में अपार संभावनाएं हैं."

चौथी बार मुलाकात करने को बेताब ट्रंप
ट्रंप पूर्व में भी किम जोंग उन से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं. अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति से तीन बार मिले थे. ट्रंप और किम की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी. फरवरी 2019 में दोनों वियतनाम के हनोई में दूसरी बार मिले थे. वहीं, दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात जून 2019 में अंतर-कोरियाई सीमावर्ती गांव पनमुनजोम में हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ट्रंप की रणनीति का एक बड़ा मकसदट्रंप का मानना है कि किम के साथ उनकी बातचीत कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला सकती है. वह यह भी दावा करते हैं कि उनके पहले कार्यकाल में किम से मुलाकातों के कारण उत्तर कोरिया ने कम मिसाइल परीक्षण किए. यानी ट्रंप उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना चाहते हैं. विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की यह इच्छा क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसके पीछे उनका अपना राजनीतिक फायदा भी है. ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सात महीने के कार्यकाल में सात युद्ध सुलझाए हैं. किम के साथ मुलाकात उनकी इस छवि को और मजबूत कर सकती है.

 

 

दक्षिण कोरिया के लिए खुशी या चिंता?
दक्षिण कोरिया के लिए ट्रंप का यह कदम दोधारी तलवार जैसा है. एक तरफ, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने ट्रंप की कूटनीति की तारीफ की और कहा कि वह कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया के साथ ट्रंप की दोस्ती दक्षिण कोरिया को असहज कर सकती है.  एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की किम से मिलने की इच्छा ने दक्षिण कोरिया को “बुरी तरह शॉक” किया है, क्योंकि यह उनके सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

 

दक्षिण कोरिया को सबसे अधिक नुकसान?
दक्षिण कोरिया को डर है कि ट्रंप की किम के साथ बातचीत उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देने की दिशा में बढ़ सकती है, जो उनके लिए अस्वीकार्य है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया इस स्थिति में खुशी मना सकता है, अगर ट्रंप वाकई में किम को परमाणु हथियारों से पीछे हटने के लिए मना लें. लेकिन अभी यह एक दूर की कौड़ी लगती है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से मची तबाही, घरों में घुसा पानी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से मची तबाही, घरों में घुसा पानी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
;