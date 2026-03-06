'ट्रंप की जंग, फिर कीमत खाड़ी देशों को क्यों चुकानी पड़ रही', ईरानी हमलों के बाद खाड़ी देशों में सवाल पूछ रहे लोग

Questions Raised on US Regarding Attack on Iran: ट्रंप ने जंग का जो फैसला किया, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा पश्चिम एशिया के देशों को भुगतना पड़ रहा है. ये वो मुस्लिम देश हैं, जो अमेरिका को अपना मालिक मानते हैं. लेकिन अब उन देशों से आवाज उठने लगी है कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दे दिया है. उनके भरोसे से खिलवाड़ किया है. इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके की. वहीं इस जंग में कुछ न करने के बावजूद UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ओमान और अजरबैजान शिया मुल्क ईरान के हमले झेल रहे हैं.

क्या ट्रंप ने पश्चिम एशिया को जबरदस्ती जंग में घसीट लिया?

ईरान इन सभी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है. वो भी तब जब इन देशों से ईरान की तरफ गोला बारूद तो छोड़िए, एक पत्थर तक फेंका नहीं गया है. यहां हमले सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हैं या फिर यहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं.

ऐसे में यहां सवाल उठ रहे हैं कि जिस पश्चिम एशिया ने हमेशा से ट्रंप का साथ दिया है. क्या ट्रंप ने उन्हें इस जंग में जबरदस्ती घसीट लिया है. क्या ट्रंप ईरान पर हमला करने की अपनी सनक में मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों की जान को खतरे में डाला है. क्या ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को धोखा दिया है. आज हम ट्रंप पर लग रहे इन्हीं आरोपों का विश्लेषण करने वाले हैं.

अमेरिका की लगाई आग में जल रहे देश

आज एक बार फिर ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जमकर बमबारी की है. बीते 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों का बदला मिडिल ईस्ट से लिया. आग लगाई अमेरिका ने लेकिन जल रहा है पूरा पश्चिम एशिया. यही वजह है कि अब खाड़ी देश ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं और ट्रंप पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं.

UAE में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक और रूलिंग फैमिली के बेहद करीबी खलाफ अहमद अल हब्तूर ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक ओपन लेटर लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है आपको ये आज जानना चाहिए.

जंग में मिडिल ईस्ट को घसीटने का अधिकार किसने दिया?

अल हब्तूर ने ट्रंप से पूछा है कि मिडिल ईस्ट को इस युद्ध में घसीटने का अधिकार आपको किसने दिया. ईरान पर हमला किस आधार पर किया और क्या इससे मिडिल ईस्ट होने वाले नुकसान की गणना की गई थी. ट्रंप से सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि किसने आपको मिडिल ईस्ट को बैटलफील्ड बनाने की इजाजत दी?

ट्रंप पर ये आरोप लगाया गया है कि बिना खाड़ी देशों की सहमती के खाड़ी देशों को आज जंग में झोंक दिया गया है. ट्रंप से आज ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने पीस प्लान के तहत खाड़ी देशों से जो पैसा लिया है. क्या उससे ही जंग लड़ी जा रही है.

जंग में अब तक 20 लोगों की गई जान

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप ने ईरान की ताकत को अंडर एस्टीमेट किया. उसने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर एस्टीमेट कर लिया. इसका नतीजा ये हुआ कि आज UAE, सऊदी, कतर, कुवैत में ईरान की मिसाइलें आग बरसा रही हैं. यहां आपको एक बात और नोट करनी चाहिए.. इस युद्ध की शुरुआत की अमेरिका और इजरायल ने लेकिन इसमें मौत खाड़ी देशों के आम नागरिकों की हो रही है.

आपको इस युद्ध में मौत के आंकड़े भी जानने चाहिए. 28 फरवरी से लेकर अब तक इस युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 12 इजरायली मारे गए हैं. यानी हमलावर मुल्क के 18 लोग और सैनिक मारे गए. वहीं जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है. वहां 20 से ज्यादा आम लोगों की जान जाने की खबर है.

ट्रंप का भरोसेमंद बनना पश्चिम एशिया को पड़ रहा भारी

ट्रंप का साथ देना आज मिडिल ईस्ट को बहुत भारी पड़ रहा है. ट्रंप का विश्वासपात्र बनने के चक्कर में आज यहां आम लोगों की जान जा रही है. इसके साथ साथ ईरान के हमलों में लाखों करोड़ डॉलर का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है.

ईरान ने कई तेल रिफाइनरीज, ट्रेड हब्स और होटलों को निशाना बनाया है. इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी ट्रेड और टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. ट्रंप के चक्कर में जान और माल दोनों का भारी नुकसान हो रहा है. यही वजह है कि आज ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने पश्चिम एशिया के साथ धोखा कर दिया.