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Hindi Newsदुनियाडील फेल तो पूरा ईरान तबाह कर दूंगा..., ट्रंप की धमकी ने मचाई खलबली, पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी खूनी जंग?

'डील फेल तो पूरा ईरान तबाह कर दूंगा...,' ट्रंप की धमकी ने मचाई खलबली, पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी खूनी जंग?

Trump Warning To Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो पूरा देश तबाह हो जाएगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वह नरमी नहीं दिखाएंगे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 09:06 PM IST
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'डील फेल तो पूरा ईरान तबाह कर दूंगा...,' ट्रंप की धमकी ने मचाई खलबली, पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी खूनी जंग?

Iran-US War: पश्चिम एशिया की जंग में न तो ईरान हार मानने के लिए तैयार है और न ही अमेरिका किसी भी रूप में झुकना चाहता है. भले ही दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिए सीजफायर हुआ है, लेकिन जंग अभी तक रुकी नहीं है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए कहा कि अगर अधिकारी उनके देश के साथ समझौता करने में असफल होते हैं तो पूरा देश तबाह हो जाएगा.  

ट्रंप की धमकी 

इतना ही नहीं ईरान की ओर से जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति न देने पर ट्रंप ने रविवार ( 19 अप्रैल 2026) को ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी. ट्रंप ने लिखा,' हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को ध्वस्त कर देगा. अब और नरमी नहीं. वे तुरंत और आसानी से कार्रवाई करेंगे और अगर वे समझौता नहीं मानते हैं, तो मेरे लिए वह करना सम्मान की बात होगी जो आवश्यक है, जो पिछले 47 सालों से अन्य राष्ट्रपतियों द्वारा ईरान के साथ किया जाना चाहिए था. ईरान की इस किलिंग मशीन का अंत करने का समय आ गया है.'   

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'पूरा देश तबाह हो जाएगा...'

ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' के साथ बातचीत में बताया कि वह इस हफ्ते पाकिस्तान में एक दल भेज रहे हैं. इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके टॉप नेगोशिएटर का कहना है कि दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर अभी भी एक-दूसरे से बहुत दूर हैं. उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को लेकर अमेरिका की आलोचना की. ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' से कहा,' अगर वे इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो पूरा देश तबाह हो जाएगा.'  

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खत्म होगा सीजफायर? 

बता दें कि अगर समझौता नहीं होता है तो मंगलवार को 2 हफ्ते वाला यह सीजफायर खत्म हो जाएगा. पिछले हफ्ते पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका की हुई शांति वार्ता विफल हो गई थी. वार्ता का नेतृत्व कर रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस लंबी बातचीत के बाद भी किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, जिससे दोनों पक्षों के बीच सहमति हो. अब अगली वार्ता में सहमति बनती है या नहीं इसपर बड़ा सवाल बना हुआ है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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