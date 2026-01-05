भारत पर और बढ़ेगा अमेरिकी टैरिफ! ट्रंप ने दी धमकी, कहा- PM मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की

trump on ind-russia oil trade: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तेल व्यापार को लेकर फिर से चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल के मामले में सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका भारत पर जल्दी ही टैरिफ बढ़ा सकता है. ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिका के वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद की प्रेस ब्रीफिंग में की है.

"मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की"

ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि मोदी अच्छे इंसान हैं और उन्हें पता था कि ट्रंप इस मसले को लेकर खुश नहीं हैं. उन्होंने ऑडियो में कहा, "मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की है, अगर वे दोबारा व्यापार करते हैं तो हम जल्दी ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं." ट्रंप के इस बयान को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने साझा किया है.

भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ महीनों से व्यापार वार्ता चल रही है. अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था. ट्रंप ने अक्टूबर में भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा. हालांकि भारत ने साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है.

अरबों डॉलर कमा रहा है भारत

भारत हमेशा यह कहता रहा है कि उसके नीति निर्णय बाजार की स्थितियों और भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों पर आधारित हैं. रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है और ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि रूस इस तेल व्यापार के पैसे से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है. अमेरिका का मानना है कि भारत इस व्यापार से लाभ कमा रहा है और अरबों डॉलर कमा रहा है.

हालांकि टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नरमी भी देखी गई थी. ट्रंप ने कहा था कि वह हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत-अमेरिका के रिश्तों को खास बताया है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह ट्रंप के अच्छे शब्दों की सराहना करते हैं. अब ट्रंप के नए बयान से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई चुनौती पैदा हो सकती है.

