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Hindi Newsदुनियाजर्मन चांसलर मर्ज ने की ईरान युद्ध की आलोचना तो भड़क उठे ट्रंप, जर्मनी से NATO सैनिक हटाने की चेतावनी

जर्मन चांसलर मर्ज ने की ईरान युद्ध की आलोचना तो भड़क उठे ट्रंप, जर्मनी से NATO सैनिक हटाने की चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि जर्मनी लंबे समय से यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का अहम केंद्र रहा है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:40 AM IST
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जर्मन चांसलर मर्ज ने की ईरान युद्ध की आलोचना तो भड़क उठे ट्रंप (Donald Trump)
जर्मन चांसलर मर्ज ने की ईरान युद्ध की आलोचना तो भड़क उठे ट्रंप (Donald Trump)

अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है और इस बार चिंगारी बनी है ईरान को लेकर बढ़ता टकराव. मामला तब गरमाया जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बिना लाग-लपेट के कह दिया कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की रणनीति लड़खड़ाती हुई दिख रही है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका कहीं न कहीं 'अपमानित' हो रहा है. मर्ज का इशारा साफ था न कोई स्पष्ट योजना दिख रही है और न ही बाहर निकलने का कोई ठोस रास्ता. उनके मुताबिक इसका खामियाजा यूरोप को भी भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक दबाव हो या सुरक्षा का जोखिम. बस, यही बात वॉशिंगटन को चुभ गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत मोर्चा संभाला और मर्ज के बयान को सिरे से खारिज कर दिया. ट्रंप ने उल्टा जर्मनी पर ही सवाल खड़े कर दिए. ट्रंप ने कहा कि बर्लिन का रुख ईरान के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम है और ऐसे वक्त में सहयोगियों को अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए. इसके बाद माहौल और तल्ख हो गया. ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर जर्मनी और बाकी नाटो देश अमेरिका का साथ देने से हिचकिचाते हैं, तो अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या कम करने पर गंभीरता से सोच सकता है. 

ट्रंप ने कहा अमेरिकी सहयोगी खुलकर साथ खड़े हों

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इस पर अंदरूनी समीक्षा चल रही है और फैसला ज्यादा दूर नहीं है. असल में, जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि यूरोप में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ का अहम हिस्सा है. लेकिन ट्रंप पहले भी कई बार नाटो देशों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं. उनका कहना रहा है कि ये देश रक्षा खर्च में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते और बोझ ज्यादातर अमेरिका पर डाल देते हैं. ईरान को लेकर जारी तनाव ने इस पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है. यूरोप जहां इस पूरे मामले में सावधानी से कदम बढ़ाना चाहता है, वहीं अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी खुलकर उसके साथ खड़े हों. खासतौर पर उन इलाकों में जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम हैं. 

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सबकी नजरें वाशिंगटन के अगले ऐलान पर

अब हालत ये है कि नाटो के भीतर की दरारें भी साफ दिखने लगी हैं. जानकार मानते हैं कि यह हाल के वर्षों में गठबंधन के सामने आए सबसे गंभीर मतभेदों में से एक है. सीधी बात ये है कि मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है. यह उस भरोसे की दरकन है, जिस पर दशकों से अमेरिका और यूरोप का रिश्ता टिका हुआ था. अगर यही हाल रहा, तो इसका असर आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर जरूर दिखाई देगा. अगर ट्रंप का यह फैसला लागू होता है तो इसका असर अमेरिका-जर्मनी संबंधों के साथ-साथ नाटो की सैन्य तैयारियों पर भी पड़ सकता है. अब सबकी नजर वॉशिंगटन के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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