रूस से तेल खरीदा तो लगाऊंगा भारी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी चेतानवी, कहा- PM मोदी ने भरोसा दिलाया था

Donald Trump On Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसे 'भारी टैक्स' देना होगा. पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने कहा,'मोदी ने मुझसे कहा था कि मैं अब रूसी तेल वाला काम नहीं करूंगा लेकिन अगर वे ऐसा करते रहे तो उन्हें भारी टैक्स देना पड़ेगा.'

भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीद जारी रखता है तो उसे अमेरिका की ओर से भारी आयात शुल्क (tariff) का सामना करना पड़ेगा. इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे वस्त्र और दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था.

पीएम मोदी ने दिलाया था भरोसा- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ट्रंप के उस अप्रत्याशित ऐलान के बाद आया हैं जो उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस (Oval Office) में किया था. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने इसे 'एक बड़ा कदम' बताया. ट्रंप ने कहा,'भारत करीब एक-तिहाई तेल रूस से लेता है और उसका रूस से तेल खरीदना मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा जुटाने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने खारिज किया ट्रंप का दावा

अमेरिका लगातार उन देशों पर दबाव बढ़ा रहा है जो अब भी रूस के साथ ऊर्जा (oil-gas) के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं. वॉशिंगटन का कहना है कि तेल से होने वाली आमदनी व्लादिमीर पुतिन की सेना को ताकत दे रही है. हालांकि भारत ने ट्रंप के बयान पिछले बयान को खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि उन्हें 'ट्रंप और मोदी के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है.'

भारत और रूस के बीच तेल व्यापार

हाल के वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और भारत की कुल तेल जरूरत का करीब एक-तिहाई हिस्सा रूस से आता है. भारत ने कई बार कहा है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है, राजनीति के कारण नहीं. नई दिल्ली का कहना है कि वह दुनिया के कई देशों से तेल खरीदती है, सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है. भारत ने यह भी कहा कि हम यह फैसले देशहित में लेते हैं.