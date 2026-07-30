/अगर चीन ने ईरान को हथियार बेचे तो...! शी जिनपिंग के सीक्रेट वादे पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, दे डाली कड़ी चेतावनी

Trump China Warning: मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन, ईरान को आधुनिक हथियार या सैन्य उपकरण सप्लाई करता है, तो उन्हें काफी निराशा होगी. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिया है कि बीजिंग, तेहरान को कोई हथियार नहीं बेचेगा.
वाशिंगटन स्थित 'ओवल ऑफिस' में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से उन मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल पूछा गया था, जिनमें दावा किया गया है कि ईरान को आने वाले कुछ ही हफ्तों में चीन से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइलों का कंसाइनमेंट मिलने वाला है. इस खुफिया रिपोर्ट और मीडिया दावों पर हैरानी जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह वाकई बेहद हैरानी की बात होगी. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत साफ शब्दों में कहा था कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे. वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो मैं उनसे कितना निराश होऊंगा.
हाल ही में अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान विदेशी साझेदारों के दम पर अपने मिलिट्री हार्डवेयर को फिर से मजबूत करने में जुटा है और चीन उसे नया एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है. इस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि दुनिया जिन दो बड़े देशों (चीन और रूस) की बात कर रही है, मेरी राय में वे फिलहाल ईरान को हथियार देने से बच रहे हैं. ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा. ऐसा कदम उठाना निश्चित रूप से उनके अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा.
मई में बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीनी नेतृत्व ने उन्हें किसी भी कीमत पर तेहरान को हथियार न भेजने का साफ वचन दिया था. ट्रंप ने कहा कि हमारे आपसी संबंधों को देखते हुए, मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूं. केवल चीन ही नहीं, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद पुतिन ने भी उनसे ऐसा ही पर्सनल कमिटमेंट किया है. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने मुझसे कहा है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे. मुझे उन पर भरोसा है और मुझे नहीं लगता कि वे मुझे निराश करना चाहेंगे.
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या रूसी और चीनी इंटेलिजेंस नेटवर्क मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के लिए ईरान को कोई सीक्रेट टारगेटिंग डेटा मुहैया करा रहे हैं या नहीं. ऐसे में ट्रंप का यह बयान वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.